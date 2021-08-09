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    Бибилов и Бжания посетили Ахалгори
    09.08.2021
    Лидер оккупированной Россией территорий Грузии - Абхазии Аслан Бжания, приглашенный в Цхинвали на мероприятия, посвященные тринадцатой годовщине августовской войны 2008 года, посетил Ахалгорский район. Это район перешел под контроль Цхинвали после августовской войны 2008 года.

    Как сообщает пресс-служба де-факто лидера Цхинвальского режима, еще одной оккупированной Россией территории Грузии, Анатолия Бибилова, «лидеры двух дружественных государств вместе с членами абхазской делегации» посетили церковь Святого Гиоргия, а также историко-краеведческий музей, где во время экскурсии по дворцовому комплексу, ознакомились с бытом и жизнью Ксанских Эриставов, а также с историей строительства замка.

    Визит абхазской делегации в Цхинвальский регион завершился сегодня, 9 августа.


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