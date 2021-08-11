Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Абхазия превращается в большую помойку - российских туристов просят не приезжать

11.08.2021 В Абхазии наблюдается «небывалый рост» заболеваемости коронавирусной инфекцией. В среднем ежесуточно там регистрируется около 150 случаев ковида, однако, как сообщают российские туристы, медицинской помощи заболевшим здесь добиться почти невозможно. Как передает портал e1.ru, тестирование доступно только жителям столицы Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.), остальные болеют дома и лечатся как могут. При этом Абхазия хоть и просит Россию о помощи в борьбе с ковидом, в том числе снова развернуть в Сухуме ковидный госпиталь, но сама никакие серьезные ограничения не вводит, сообщает "Росбалт".



Врач-инфекционист ковидного госпиталя в Гудауте на условиях анонимности рассказала корреспонденту 93.RU, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии действительно серьезная, вакцинация идет очень медленно. Вакцина «Спутник Лайт» только поступила в страну, и вакцинация после долгого перерыва началась с 10 августа, при этом жители Абхазии не очень доверяют прививкам и не спешат их ставить. Врач советует туристам воздержаться от поездки в Абхазию до лучших времен и поддерживает все те ограничения, которые ввел губернатор Краснодарского края.



«Мы просим российских туристов воздержаться от поездок к нам, мы не сможем вас вылечить», — заявила врач.



Как отмечает портал, проблемы в Абхазии наблюдаются не только с ковидом — туристы массово жалуются на ротавирус, который косит и детей, и взрослых. У заболевших наблюдаются «классические» симптомы заболевания — рвота и диарея. Сейчас всех туристов на курорте призывают отказаться от купания в море, правда это не гарантирует защиту от заражения. В связи с этим рекомендуется взять с собой полную аптечку, отправляясь на отдых в Абхазию.



«Заболевание не могут побороть никакие лекарства. На улицах и в кафе курорта наблюдается полная антисанитария. Выход к морю проходит через помойку и канализацию, на пляже гуляют дикие собаки, везде ветки, мусор и грязь», — рассказала одна из отдыхающих.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>