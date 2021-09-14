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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Тбилиси возмущены решением запретить обучение на грузинском в Гальском районе

14.09.2021 Сухумское правительство приняло решение запретить обучение на грузинском языке в школах Гальского района Абхазии, на 95% населенного грузинами.



Согласно распространенной информации, в Гальском районе будет разрешено преподавание грузинского языка и литературы в школах только в качестве иностранного — все обучение должно вестись на русском языке.



Аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства выражает глубокую озабоченность по поводу распространенной информации и отмечает, что «в оккупированных регионах продолжаются грубые нарушения основных прав населения, включая право на образование на родном языке».



«К сожалению, несмотря на призывы властей Грузии и международного сообщества, продолжают нарушаться основные права людей, проживающих в оккупированных регионах, особенно в Гальском и Ахалгорском районах, в том числе право на образование на родном языке, вопреки нормам и принципам международного права.



Подобные незаконные действия являются продолжением многолетней политики этнической дискриминации и русификации, проводимой российским оккупационным режимом, направленной на уничтожение следов Грузии на оккупированных территориях и полную ассимиляцию населения», — говорится в заявлении аппарата госминистра.



«Грузинская сторона не пожалеет усилий и будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении рычаги для обеспечения образования на родном языке населения, проживающего в оккупированных регионах, и для защиты других основных прав», подчеркивается в заявлении.



Абхазия и Цхинвальский регион (Южная Осетия) не контролируются центральными властями Грузии с 1990-х годов. В 2008 году, после августовской войны с Грузией Москва признала независимость этих территорий. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения с Россией и принял закон «Об оккупированных территориях».











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