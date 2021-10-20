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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное ГПЦ предлагает отцу Виссариону Аплиаа обсудить проблемные вопросы в Тбилиси

20.10.2021 - SOVA Церковный совет епархии, зарегистрированной в самопровозглашенной республике Абхазия как Абхазская православная церковь (АПЦ), получил ответ Грузинского Патриархата на свое обращение к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Католикосу-Патриарху Грузии Илие II. Об этом сообщается на сайте АПЦ, передает «Эхо Кавказа».



К иерею Виссариону Аплиаа обращается секретарь Католикоса-Патриарха всея Грузии, протоиерей Михаил Ботковели, предлагая ему обсудить проблемные вопросы на встрече в Тбилиси.



«Сообщаем Вам, что мы ознакомились с Вашим обращением к Патриархам Грузии и России. Несмотря на то, что мы категорически не согласны с содержанием и духом письма, осознаем необходимость начала диалога. Как Вы знаете, враг разделяет, а Бог объединяет. Поэтому думаем, что было бы полезнее по этой теме с Вами встретиться в Тбилиси и напрямую обсудить проблемные вопросы», – говорится в письме Михаила Ботковели.



Согласно изданию, в обращении церковного совета АПЦ к патриархам России и Грузии говорилось о «неканонической правомочности Грузинского Патриархата на Абхазскую Православную Церковь».



«В 1992 году вопреки исторической и канонической правде вселенский патриарх выдал Томос Грузинской Православной Церкви об автокефалии, определив Абхазию как каноническую территорию Грузинской Православной Церкви. Абхазская Православная Церковь не входила в состав Грузинской Православной Церкви, и восстанавливает свой статус Абхазского -Католикосата», – говорится в обращении, подписанном иереем Виссарионом Аплиаа, игуменом Игнатием (Киут), иереем Никитой Адлейба, иереем Далматом Гопия , иереем Александром Сергеевым.



В письме говорится, что с XIX века Русская Православная Церковь возрождает православие на Кавказе.



«Мы ждем, что с её помощью Абхазская Православная Церковь добьётся канонического признания независимости Абхазской Православной Церкви. Абхазская Православная Церковь заявляет, что не желает иметь братскую духовную связь с теми, кто вопреки евангельской правде считает Абхазию канонической территорией Грузинской Православной Церкви. Абхазская Православная Церковь призывает всех православных христиан всех Православных Поместных Церквей, кто имеет отношение к нашей неустроенности спасения абхазского православного народа, исследовать канонический статус Абхазской Православной Церкви с помощью канонического церковного православного права. Православие и этнофилитизм несовместимы», – говорится в обращении.









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