Ахвледиани: деструктивные действия оккупационного режима создают угрозу здоровью и жизни граждан

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19.11.2021 «Даже в условиях пандемии продолжались деструктивные действия оккупационного режима, включая так называемую «бордеризацию» и незаконные задержания граждан Грузии, которые не только незаконно ограничивают свободу передвижения, но в некоторых случаях ставят под угрозу здоровье и жизнь граждан» – об этом государственный министр Грузии по примирению и гражданскому равенству Теа Ахвледиани заявила во время выступления в формате «Час министра».



«Мой сегодняшний доклад связан с фактическим годичным периодом с момента моего назначения на пост государственного министра, который, как вы знаете, происходил на фоне значительных внутренних, региональных или международных событий в стране – беспрецедентно сложных с точки зрения глобальной пандемии, особенно для жителей оккупированных регионов. И без того тяжелая гуманитарная и правовая ситуация, сложившаяся в результате продолжающейся российской оккупации и сопровождающих ее незаконных процессов, что обусловлено активными шагами в направлении де факто аннексии, этнической дискриминации населения Гали и Ахалгори, ограничения свободы передвижения, образования на родном языке и прав собственности, еще более обострилась в условиях пандемии. В условиях искусственной изоляции российским оккупационным режимом двух наших неотъемлемых частей Абхазии и Цхинвальского региона, в особенно плачевном положении оказался Ахалгорский район, где возникший гуманитарный кризис, к сожалению, унес здоровье и жизни многих людей. Даже в условиях пандемии продолжались деструктивные действия оккупационного режима, в том числе так называемая «бордеризация» и незаконные задержания граждан Грузии, что, как вы знаете, не только незаконно ограничивает свободу передвижения, но в некоторых случаях угрожает здоровью и жизни граждан, ярким примером именно в эти дни стал случай с Геннадием Бестаевым», - заявила Теа Ахвледиани.



Министр также отметила, что на сегодняшний день двое граждан Грузии по-прежнему остаются в незаконном заключении, среди них Ираклий Бебуа в Абхазии.



«Я верю, что вопрос об их освобождении будет решен гуманитарным путем в ближайшем будущем», - добавила Теа Ахвледиани.











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