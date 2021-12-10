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    Китайская сторона считает недоразумением встречу их посла в Сирии с представителем оккупационного режима Абхазии
    10.12.2021
    6 декабря в связи с предполагаемой встречей в Дамаске так называемого посла оккупированной Абхазии Баграта Хутаба и посла Китая в Сирии Фэн Бяо со стороны министерства иностранных дел Грузии состоялась коммуникация с послом Китайской Народной Республики в Грузии госпожой Ли Янь.

    По разъяснению китайской стороны, скорей всего возникло недоразумение, в столице активно проясняются детали, которые в ближайшее время будут доведены до грузинской стороны. Китайская сторона подчеркнула, что правительство Китайской Народной Республики решительно поддерживает суверенитет Грузии, а также территориальную целостность Грузии и будет руководствоваться этим принципом и в будущем. Китайская сторона также признательна правительству Грузии за его неизменную и последовательную приверженность принципу единого Китая. Такой подход сторон приводит к установлению дружеских и партнерских отношений.

    В ходе беседы была достигнута договоренность, что министерство иностранных дел Китая вновь предоставит информацию своим посольствам за рубежом, чтобы они могли воздержаться от подобных контактов.

    В то же время посол Грузии в Китайской Народной Республике Арчил Каландия 7 декабря провел встречу с главой Департамента Европы и Центральной Азии министерства иностранных дел Китайской Народной Республики, во время которой Китайская сторона подчеркнула неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.


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