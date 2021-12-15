Мебония: ИнгурГЭС может остановиться в течение нескольких дней

15.12.2021 ИнгуриГЭС может остановиться уже через шесть дней, уровень воды в Джварском водохранилище достиг критической отметки, рассказал в интервью Sputnik гендиректор ИнгуриГЭС Леван Мебония.



По его словам, с таким потреблением и погодными условиями, как сейчас, станция может работать еще максимум шесть дней.



"Если погода изменится, будет дождь, может быть, еще дня два-три поработает. Но два-три дня ничего не решают. Ждем переток из России. Иначе никак", – пояснил он.



Сейчас воды в водохранилище хватает для обеспечения электроэнергией только Абхазии. По данным Мебония, республика в среднем в сутки потребляет 9,5-10 млн. кВт.ч. Вода сейчас в водохранилище на отметке 425 метров над уровнем моря. Осталось еще семь-восемь метров, и ИнгурГЭС остановится.



"Тот приток, который имеется сейчас в реке, может покрыть потребление энергии Абхазией только на 10-15%. Положение, конечно, невеселое", – добавил он.



Уровень воды в Джварском водохранилище сохраняется на критической отметке до середины апреля – тогда только начинается таяние снега в горах.









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