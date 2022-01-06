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    Останки 27 пропавших без вести во время войны в Абхазии опознаны в 2021 году
    06.01.2022
    В 2021 году опознаны и переданы семьям для последующего перезахоронения останки 27 человек, пропавших без вести во время войны в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) 1992-1993 годов. Об этом пишет агентство "Апсныпресс" со ссылкой на итоговый отчет Международного Комитета Красного Креста (МККК).

    Из-за пандемии и закрытых границ привлечение иностранных специалистов по эксгумации было затруднено, работа велась силами местных экспертов на всей территории Абхазии.
    Было проверено 30 захоронений: в 22 из них велись раскопки, были извлечены останки 19 человек.




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