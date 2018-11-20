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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Пора начать отделять пшеницу от плевел Дата: 20/11/2018

Автор: Дмитрий Стуруа

12 ноября министр обороны Грузии Леван Изория сделал заявление "о достигнутом соглашении с США по строительству на военной базе в Вазиани военного аэродрома". Данный проект подразумевает модернизацию уже существующего военного аэродрома, который сможет принимать крупные военно-транспортные самолеты. Как заявил Изория, цель данного проекта создать новый центр готовности на территории Грузии, который будет служить поддержкой инициативы Комиссии НАТО-Грузия.



Данная информация сразу же вызвала бурную реакцию в т.н. МИД-е оккупированной Россией Абхазии. Стараясь играть в независимого регионального геополитического игрока, т.н. "внешнеполитическое ведомство Абхазии" который раз уже ставит себя в неловкое положение.



Как говорится в заявлении - "...Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает серьезную обеспокоенность активным наращиванием сотрудничества между Грузией и возглавляемым США блоком НАТО...".



Господа "независимые МИД-овцы", только это одно предложение вместило в себя всю вашу дилетантность в вопросе международного права. В частности:



- Грузия являясь субъектом международного права, имея всемирно признанные границы, куда входят оккупированные Россией Абхазия и Цхинвальский регион, учитывая и обеспечивая безопасность собственных национальных интересов, вправе самостоятельно выбирать себе стратегических партнеров. Тут неуместны "возражения" даже самой России, нечего не говоря уже о ваших "претензиях" и "обеспокоенности"...



- США не возглавляет НАТО, она наряду с другими государствами, входящих в альянс, является равноправным членом организации.



Далее по тексту читаем "...Обращаем внимание на то, что осуществляемая Вашингтоном полномасштабная милитаризация Грузии создает потенциальный очаг напряженности в Закавказье и может окончательно подорвать усилия по обеспечению мира и безопасности в регионе...". Господа "международники" независимой Абхазии"! этой частью вашего заявления к незнанию международного законодательства вы добавляете еще неосведомленность в военных и геополитических вопросах.



В частности:

- официальная военная доктрина Грузии называется "Тотальная оборона". Учитывая военное положение Грузии с Россией, данная военная доктрина вполне соответствует существующим реалиям – Грузия находится в состоянии войны с Россией, и что бы не потерять неоккупированные территории, ей приходится обороняться, для чего и модернизирует свой военный потенциал. Немаловажен и тот факт, что за всеми процессами переоснащения вооружения и переподготовку грузинских войск пристально наблюдают международные организации.



- нет никакой опасности, во всяком случае со стороны Грузии, "создания потенциального очага напряженности в Закавказье". Можем напомнить, что не без помощи России с 90-ых годов прошлого века существуют две войны – российско-грузинская, и армяно-азербайджанская. В этом плане, их трудно назвать всего лишь "очагами напряженности". Так что для новых горячих точек в регионе попросту место не осталось



- вопрос милитаризации так же не в пользу ваших "политических позиций". В Закавказье этим занимается единственное государство, и это Россия, которая на оккупированных территориях Грузии – в Абхазии и в Цхинвальском регионе – развертывает наступательное вооружение. Что же касается численности оккупационных войск, то в Абхазии их в пределах 30% от численности местного населения, и в Цхинвальском регионе приблизительно 70% . Для сравнения, можем прямо утверждать, что на неоккупированных территориях Грузии не находится ни один солдат, и нет никакой военной техники иностранного государства. Если ко всему добавить российскую военную базу на территории Армении, то получается, что единственной страной, которая милитаризует Закавказье, и является "потенциальной угрозой для мира в регионе", является Россия.



В следующей части заявления говорится: "...На фоне активного сближения Грузии с НАТО цинично выглядят предлагаемые для «жителей Абхазии» разного рода «мирные инициативы», вроде «Шага в лучшее будущее» и других. Презентуя на различных международных площадках свои мирные инициативы, Тбилиси, при поддержке своих западных друзей лихорадочно наращивает военный потенциал. Все это сочетается с проводимой Грузией на дипломатическом уровне курсом на международную изоляцию Республики Абхазия...".



Уважаемые "дипломаты" "независимой Абхазии"! Так как "наращивание военного потенциала" рассматривалось выше, возвращаться к этому вопросу не будем. Так же не будем обсуждать тему "международной изоляции Республики Абхазия". Этому вопросу посвящена не одна публикация. Советуем заново перечитать "Учите матчасть, господин Кове!" и "Пора познать, кто наш общий враг". Из представленного текста остаются два вопроса: первое – "активное сближение Грузии с НАТО", и "предлагаемые мирные инициативы для жителей Абхазии". Начнем с последнего. Все эти инициативы, пока их озвучат, проходят через "фильтры" международных организаций занимающихся защитой прав человека, гуманитарными вопросами и мониторингом по соблюдению международного права. И это далеко не весь перечень. Лишь после одобрения этих организаций, инициативы представляются ЕС, ОБСЕ, ООН, ПАСЕ и др. для окончательного одобрения. Эти мирные проекты опровергаются лишь только Россией. Сама же, в кулуарах, вышеперечисленным организациям сетует о том, какие вы несговорчивые, а то Москва поддерживает представленные проекты. Может, хотя бы теперь задумаетесь – Москва, подставляя вас, от каких проектов заставляет отказываться.



Теперь перейдем к вопросу "сближения Грузии с НАТО". Для начала зададим вам такой вопрос – с кем завязывают дружбу? – с человеком который будет преданным, никогда не ударит в спину, всегда будет защищать тебя, не будет торговать дружбой, находясь рядом с ним, будете развиваться, чувствовать себя защищенным, или с тем, который предаст в любой момент, с которым дружба предмет торга и будет пользоваться тобой, не будет давать возможность развиваться, так как сам не развивается и не желает вовсе этого делать, постоянно будет стоять в стороне, если это ему выгодно и подставлять тебя?!.. примерно такая разница между НАТО и Россией. Наконец можно же сравнить уровень развития стран членов НАТО и России. В первом случае любое государство альянса на первом плане ставит соблюдение прав человека, повышение благосостояние граждан и уровень их защищенности. Стремится стать членом альянса не основана лишь на одном желании. Это кропотливый процесс становление страны по стандартам государств членов альянса:



- где жизнь человека является главной ценностью государства;

- где суд является независимым;

- свобода слово и выражения не пресекаются, а поддерживается правительством;

- применение военной силы не зависит от желания одного человека;

- где над законом не стоит ни один чиновник;

- где законы чтят и соблюдают;

и т.д.



А что в этом плане происходит в России?

- права человека вообще не рассматриваются;

- закон есть только один – желание одного человека;

- правопорядок основан на "воровских понятиях";

- без коррупционных сделок ни один бизнес не работает;

- люди себя чувствуют незащищенными;

- дружба рассматривается только в одну сторону – приветствуются рабы, а не друзья;



И в этом плане можно долго продолжать.



В притче в Новом Завете (Евангелие от Матфея, гл. 13, ст. 24—30) рассказывается, как некий человек посеял на своем поле хорошие семена пшеницы, а его враг на том же поле разбросал ночью семена сорняков. Когда поле зазеленело, этому человеку друзья сказали, что вместе с пшеницей взошли и плевелы — сорняки, и предложили выдернуть их. Хозяин решил иначе. Он сказал: "нет, чтобы, выбирая плевелы, не выдергали вместе с ними пшеницы, до жатвы оставьте их расти вместе; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою". Так вот, эта "жатва" давно настала. Мы уже начали отличать пшеницу от плевел. Однако, к сожалению, сколько бы мы не старались отделить плевелы, вы снова закидываете весь огород семенами сорняков. А огород, поверьте, у нас общий.



Учитывая все вышеизложенное, еще остались вопросы почему Грузия стремиться стать полноправным членом НАТО? Ответ очевиден – с альянсом наша житница будет полна пшеницей. А дружба с Россией кроме сорняков ничего не приносит.



И наконец, последний абзац заявления, который, по сути, является апофеозом:



"Абхазская сторона призывает международных посредников обратить пристальное внимание на процесс милитаризации Грузии и дать ему соответствующую оценку. Со своей стороны, Республика Абхазия, продолжая развивать военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, готова принять адекватные меры на авантюрные действия Тбилиси."



Дорогие вы наши "независимые"! Вы хоть иногда читаете текст, под которым ставите подпись, или же вашим именем, не спрашивая на то разрешения, подписываются прямо в Кремле?



Кого вы призываете? - Международные организации, которые пристально проверяются и по несколько раз в году отчитываются перед мировым сообществом о происходящих, особенно в военной сфере реформах в Грузии?



Какими такими адекватными мерами вы угрожаете всему миру? Одумаетесь, может, перед публикацией таких заявлений текст перечитаете, и не будете подписывать вслепую. Этим предложением Москва четко дает понять, что будет наращивать свои войска в Абхазии. А вам их там мало? С таким подходом Абхазия, на примере Цхинвалського региона, станет одним большим гарнизоном российских войск, которым будет управлять военный комендант, как и было при царской России.



Еще раз возвращаясь с Новому Завету - чем скорее начнете очищать пшеницу от плевел, тем лучше станет не только вам, но и всем на Южном Кавказе.



