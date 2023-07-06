Каков мир в Гали Дата: 06/07/2023

Автор: Нино Кахишвили (NetGazeti)

Этнические грузины, проживающие в Гали, все больше говорят о мирном сосуществовании с абхазами. Однако какова цена этого мирного сосуществования?



33-летняя Лиана живет в Гали с сыном и родителями-пенсионерами. Женщина говорит, что сегодня в Гали «жизнь налаживается» и с трудоустройством у нее тоже нет проблем — она ​​работает на трех работах.



В 1992 году, во время войны в Абхазии, семья Лианы укрылась в Зугдиди.



«В Зугдиди нас поселили в большом доме на несколько семей. Я не помню того времени, но я слышала от мамы, что они не очень любили переселенцев. Большинство из них были злы на нас. В те годы, там у людей и своих проблем хватало, мы им добавили. Поэтому, еще до того, как Ардзинба разрешил беженцам вернуться в Гальский район, мать решила, что мы вернемся домой окольными и опасными путями. Пытались меня украсть. Жизнь до 2008 года была ужасной, я помню. Постоянный страх и хаос. И в Сухуми мы не могли поехать, потому что боялись. Сейчас мы живем хорошо. Со стороны абхазов к нам тоже нормальное отношение. Я могу спокойно поехать в и Сухуми, и в Гагру и в Бичвинта. Вся наша молодежь едет туда работать, кто официантами, кто поварами или водителями.



Другая уроженка Гали, Натела [и в этом случае фамилия не может быть названа из-за желания респондента остаться неизвестным] работает в местном бюджетном секторе. По ее словам, сегодня жизть в Гали безопасно, отношения между абхазами и грузинами нормальные.



«Никто не пытается нас обидеть. Абхазы и грузины живут рядом друг с другом, работаем, собираются вместе семьями. Российских солдат в городе мы не видим, потому что им запрещено покидать военные городки. Лишь иногда они приводят своих детей в детские сады и школы».



О мирном проживании с абхазами нам рассказала и другая респондентка из Гали, 67-летняя Марина.



«Я русская, но с рождения живу здесь, в Гали. Мой муж из меглел, наши дети тоже мегрелы. Моя дочь вышла замуж в Гали, за абхаза, 10 лет назад. Получается, что мои внуки — абхазы.



Мы не обращаем внимания на то, что политики не могут что-то поделить между собой. Каждый день мы живем своей маленькой жизнью. Грузины и абхазы вместе плачут на похоронах и вместе веселятся на свадьбах. Мы не спрашиваем друг друга, кто из нас кто. Я говорю по-русски и по-мегрельски. Сейчас учу и абхазский с внуками. Однако выучить новый язык в моем возрасте уже сложно. Я почти не бываю в Сухуми. Здесь, в Зугдиди, часто. С моими документами можно часто пересекать границу».



В последние годы о мирном сосуществовании абхазов и этнических грузин в Гали мы читаем в исследовании 2022 года неправительственной организации «Центр социальной справедливости» под названием «Места двусторонних упущений — правовые и социальные вызовы в Гали и Ахалгори». По мнению респондентов, абхазы приезжающие из разных районов и на протяжении лет работающие в Гали, имеют хорошие отношениях с местными жителями, и именно благодаря этому знакомству и личным связям жители Гали решают многие бюрократические вопросы.



«Гали и Гальский район долгое время были изолированы от остальной Абхазии. Отношения между абхазами и грузинами были разорваны, а торговые и родственные связи жителей Гали и сельчан по большей части сохранились с людьми проживающими на грузинской стороне. Однако со временем былые отношения и связи были восстановлены, люди стали путешествовать, возобновилась торговля с западной частью Абхазии, жители Гали вновь занялись поисками работы в остальной части Абхазии. С другой стороны, жители Гали часто помогают абхазам приезжать на подконтрольную территорию Грузии для торговли или лечения и в других, связанных с этим вопросам», — говорится в исследовании.

Проблемы, о которых говорят и не говорят респонденты



Параллельно с разговорами о «мирной» жизни респонденты «Netgazeti» называют самую важную на сегодняшний день проблему жителей Гали, это тема т.н. паспортов.



Абхазское законодательство допускает двойное гражданство только с Российской Федерацией. По причине того, что жители Гали имеют грузинское гражданство, им запрещено получать абхазское гражданство.



Абхазские паспорта нужны этническим грузинам, в том числе для участия в выборах, для выдвижения кандидатур и для голосования.



А также для того, что бы иметь возможность получить диплом о высшем образовании или школьный аттестат, реализовать права собственности, пересечь границу и получить доступ к различным «госуслугам». По разным данным, сегодня абхазские паспорта имеют до 1000 грузин.



«Вот, если нам дадут здешние паспорта, мы будем в порядке на 100%. У меня нет паспорта, только вид на жительство. С этим документм мы даже не имеем права владеть нами же построенным домом. С этим видом на жительство мы и в России жить или учиться не можем. Словом, мы никому не нужны, ни России, ни Абхазии, ни Грузии», — говорит 33-летняя Лиана.



«Единственная наша проблема в том, что у нас нет паспортов. Однако я понимаю, что это вопрос политических спекуляций. В 2014 году из-за этой проблемы сняли президента.

И сегодня они опасаются, что если нам дадут паспорта, то из-за этого начнутся митинги и перевороты.



Но если не сегодня, то завтра, эту проблему нужно решить, а пока люди уезжают отсюда. Они видят, что Абхазии они не нужны и едут в Грузию. А там они живут тихо, не говорят откуда они приехали, начинают строить свою карьеру», — говорит 51-летняя Натела из Гали.



Несмотря на то, что помимо паспортизации и прав которые она дает, этнические грузины в Гали лишены права на самовыражение, они часто избегают говорить об этом, даже анонимно.

Что говорят эксперты и исследования об интеграции и «мирной жизни» в Гали



Согласно исследованию Центра социальной справедливости, которое основано на глубинных интервью, вопрос интеграции жителей Гали и Гальского района в абхазское общество по-прежнему стоит остро – большинство абхазов до сих пор не доверяют грузинам проживающим в этом районе, и наоборот, жители Гали не доверяют абхазам, потому что не чувствуют себя полноправными членами абхазского общества.



«По словам жителей Гали, в остальной Грузии бытует такое мнение, что те, кто вернулся в Абхазию, счастливы, потому что им удалось вернуться в свои дома. Правда в том, что люди в Гали живут в постоянном страхе и терроре. Политический климат постоянно меняется, как на подконтрольных, так и на неподконтрольных территориях Грузии, что напрямую влияет на судьбу живущих там людей».



Интервью с местными жителями также показали, что после полномасштабного военного вторжения России в Украину ситуация в Гали также ухудшилась.



«Контроль над грузинами усилился, чтобы они не поддерживали Украину и не предъявляли никаких претензий по поводу оккупации и этнических притеснений. Участились факты работы агентуры и подслушки, усиливается недоверие к грузинской стороне».



Исследователь Ана Цурцумия в беседе с Netgazeti рассказала об иллюзорности мирного сосуществавания в Гали, и об многолетнем угнетении, которое испытывает местное население.



«В течение последних 30 лет термин «абхаз» для жителей означал не только представителя этнической группы, абхаз – это человек, обладающий абсолютной властью, руководитель, лицо, принимающее решения, стоящее выше грузина. Поэтому то, что нам кажется мирным сосуществованием, в корне обречено, потому что оно основано не на равенстве, а на угнетении. Убийство Гиги Отхозория также является иллюстрацией того, как формируется «мирная жизнь» для грузин в Абхазии. Гига проживал за пределами Ингури и воспротивился несправедливому для него факту, в результате чего был убит на подконтрольной территории Грузии. Ни кто не ответил за это преступление», — сказала Цурцумия.



Исследователь считает, что для абхазской администрации население Гали оказалось своеобразным олицетворением воевавшей против них Грузии, и теперь появилась возможность безнаказанно притеснять эту группу грузин.



«Угнетение имеет разные формы, о которых угнетаемые могут даже не догадываться, потому что в Гали живет поколение грузин, не имеющее опыта мирной жизни.



Произошедшие в мае 1998 года события, которые до сих пор не получли названия, стоили жизни сотням людей и единственной причиной их преследования было то, что они грузины. Такие события не оставляют следа в групповом сознании и поведении. Жителям Гали было ясно, что им приходится жить в собственных домах ценой рабства. Грузины проживающие в Гали знакомы и с экономическим угнетением, что также стало нормой. Население постоянно боялось и боится собирать урожай орехов и цитрусовых, полученный заработок или урожай могут быть конфискованы, без всяких вопросов.



Цена интеграции высока: ты отказываешься от своей идентичности. Жители Гали хотят жить в мире, но больше хотят жить в собственном доме. Решение жить в собственном доме и отсутствие альтернатив стало для многих непоправимым решением», — говорит исследователь.



Исполнительный директор Правозащитного центра Алеко Цкитишвили, также рассказал Netgazeti о тенденциях интеграции и мирного сосуществования населения Гали с абхазами :



«Представители Правозащитного центра периодически встречаются с гражданами, проживающими в Гальском районе, и выслушивают их опасения и мнения по поводу проблем в Абхазии, конкретно в Гали. Эти люди, с одной стороны, беженцы, которые живут в Самегрело или других регионах, на которые распространяется юрисдикция Грузии, но у них получается периодически приезжать и временно жить у своих родственников в Гали. С другой стороны, мы также встречаем людей, которые, наоборот, в основном живут в Гали и временно переезжают в другие регионы Грузии с различными целями. По полученной от них информации мы узнаем, что в последнее время отношение к грузинам в Гали действительно меняется, в первую очередь, со стороны абхазского населения, во вторую — со стороны абхазской де-факто администрации. Меняется к лучшему, в сторону потепления отношений.



Однако до сих пор не решены основные системные проблемы, которые касаются притеснения проживающих в Гали грузин и нарушения прав по национальному признаку (как, например, запрет на обучение на родном языке, прекращение так называемого гражданства, которое приводит к исключению из различных местных социальных программ и другим проблемам).



Я думаю, что эти проблемы можно было бы решить, если не сразу то по частям, если правительство Грузии шаг за шагом целенаправленно их идентифицирует и будет искать различные пути и средства для их решения.



Кто ищет, тот находит. Прежде всего, мы считаем, что необходим отдельный формат переговоров, где правительство Грузии встретится один на один с представителями де-факто властей, без посредничества и лицемерной показной доброй воли зачинщика конфликта и раздоров — России. Переговоры один на один решили бы многие проблемы, даже на бытовом уровне, не только в Гальском районе, но и в целом.



Накопив опыт переговоров и договоренностей, можно было бы вести диалог на более широкие темы, включая примирение и деоккупацию (почему бы и нет?!). Я понимаю, что это далекая перспектива, но без диалога этот процесс никогда не сдвинется с мертвой точки. А те форматы переговоров, где стороной выступает Россия, да еще и в мантии судьи-примирителя, обречены на провал».



По словам Алеко Цкитишвили, Правозащитный центр пытается способствовать процессу восстановления доверия и примирения между грузинским и абхазским обществами. Готовность грузинского общества во многом зависит от осмысления прошлого, где были ошибки, углубившие инспирированный Россией конфликт.



«Переосмысление прошлого/работа с прошлым и формирование возможностей будущих отношений легли в основу процессов примирения и гражданского согласия в Европе после Второй мировой войны, которые, в свою очередь, стали основой современного европейского единства. Соответственно, для Грузии, находящейся на пути к полноправному членству в европейской семье, активизация подобных подходов должна стать основой для трансформации и нормализации ее конфликтов», — говорится в документе «Видение гражданского общества и рекомендации по возможностям осмысления прошлого и восстановления доверия», подготовленного общественными организациями и экспертами.