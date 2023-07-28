От Древнего Рима – до Абхазии Дата: 28/07/2023

Автор: Батал Амичба (ИА "Акцент")

В Абхазии в последние годы все чаще проявляют недоумение в связи с политикой России. Уж казалось бы, любой абхазский политик просто-таки обречен быть пророссийским, так же как и абхазское общество не имеет никакой иной возможности, кроме как ориентироваться на Москву. Почему бы тогда не стимулировать проведение у нас реформ, строительство государственных институтов, борьбу с коррупцией и преступностью? Почему всякий раз, когда Абхазия избирает президента или парламент, Москва обязательно ставит на какого-нибудь из субъектов, причем, как правило, выбирает не самых лучших, и потом всеми правдами и неправдами пытается обеспечить им победу? Почему всякий раз абхазам приходится после очередных выборов предпринимать невероятные усилия, для того, чтоб добиться справедливых результатов? Почему для этого всегда нужна или революция, или угроза революцией?



Такое стремление Москвы протолкнуть непременно своих кандидатов и сохранить общее положение в Абхазии неизменным было бы понятно, если б существовал реальный риск ее перехода на сторону врага. Но такой риск минимален. Тогда зачем, к чему все это?



Зачем России какой-то там участок в Пицунде, каковых у нее на своей территории - сотни тысяч, зачем ей была нужна несчастная Аибга, вокруг которой была устроена такая свистопляска, будто речь шла о регионе размером со среднеевропейскую страну? Зачем ей абхазское побережье, которое она уже многие годы пытается прибрать к рукам – теперь при помощи закона об апартаментах? Территория России 17 млн. кв. км., так что за наваждение – цепляться за 210 км. побережья, имея земли величиной с Плутон при относительно небольшой численности населения?



Почему Россия не хочет построить в Абхазии образцово-показательное государство, основанное на честных выборах, на силе закона и институтов? Почему она напротив, поддерживает отсталость, архаизм и авторитарные замашки?



Вопросов много, а вот ответов – не очень. В целом, у нас распространено мнение, что такая бездумная политика со стороны России является результатом плохого анализа ситуации и принятия неправильных решений. Ну как изъян в системе – все вроде бы хорошо, но просто отдельные чиновники в Москве кое-какие детали не понимают. Если лучше им объяснить, все правильно поймут и примут нужные решения. Дело за малым – объяснить им, в чем они ошибаются и что надо делать. Всего-то.



Мои абхазы... В нашем стремлении понять Россию умом, и дать ее поступкам логическое, рациональное объяснение, мы далеко не одни, и уж точно не первые. Да что там далеко ходить - грузины вот уже 30 лет не могут понять, на кой черт Москве дались Абхазия и Южная Осетия, от которых ей никакой пользы и только затраты. Украинцы не могли понять, зачем русским этот Донбасс, на который им придется тратить столько, что можно было отстроить заново несколько российских областей...



Да и весь мир не может понять, почему Россия готова отказаться от всех своих достижений, от всех привилегий, от особого места на карте мира, от европейских рынков нефти и газа, от западных технологий – и все ради сомнительной цели превратить украинцев в русских? Зачем, кому оно надо, кому от этого будет хорошо?



Ответов на эти вопросы нет, и не предвидится. Ответ не смог найти даже умница Федор Тютчев, куда уж нам с вами, простым смертным.



На самом же деле, ответа нет потому, что вопросы – из неправильной системы координат, подразумевающей, что все значительные решения государственного уровня принимаются исходя из государственных же интересов, говоря сегодняшним языком - прагматично. Как только вы осознаете, что у России мотивы совсем из другой области, вам тут же станет все ясно и без Тютчева.



Россия – империя, и все ее шаги на международной арене исходят не из практических интересов, а из стремления укрепить и расширить империю.



Москва не ищет от сателлитов и вассалов материальной выгоды – напротив, она готова терять миллиарды ради их подчинения.



Москве нужны Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Донбасс не сами по себе, а как символ расширения империи. Как только империя перестает расширяться, она делает первый шаг к развалу. Рим начал рушиться после того, как провел черту в Германии и сказал себе, что дальше этой полосы расширяться не будет.



И самое главное – правила игры и система управления на всех территориях, находящихся под влиянием империи, должны быть одинаковыми. От столицы до самых до окраин бюрократический аппарат, силовые ведомства, бизнес, экономика – все это должно функционировать по одним правилам. Исключений быть не может. Абхазия не может быть лучше России, ее система не может быть более рациональной, чем в России, потому, что это – вызов общему порядку вещей.



Любая империя строит на своей территории одинаковое правовое, бюрократическое, и даже урбанистическое пространство. Что делали римляне, придя на новую территорию? Строили бани и амфитеатры. От Рима до Карфагена, от Германии до Северной Африки, попав в любой город вы могли безошибочно понять – вы в Римской империи. С одинаковой архитектурой и одинаковыми правилами игры.



Если вам покажется, что Рим - слишком давняя история, вспомните СССР и социалистический лагерь. От таджикско-афганской границы до берлинской стены, в любом городе или поселке – одинаковые «хрущевки» и панельные микрорайоны.



Чехи и венгры наверное тоже удивлялись, зачем эти чокнутые русские строят эти ужасные микрорайоны, ну какое им дело до того, какой будет застройка Праги и Будапешта?



Но империи есть дело и до таких мелочей – даже застройка на ее территории должна быть одинаковая. Попав в Душанбе, а потом в Прагу, вы должны были четко уяснить – здесь одна территория и одни правила игры.



Россия тормозит развитие Абхазии не потому, что кто-то что-то неправильно понял, что надо только хорошенько объяснить - и он поймет.



Россия всегда будет тормозить развитие Абхазии просто потому, что по неписанным канонам империи на территории Абхазии правила игры и система управления должны быть примерно даже не как в Москве, а как в Краснодарском крае.



Любые попытки абхазов уклониться от этой нормы будут восприниматься как предательство.



В существующей системе координат у Абхазии нет шансов вырваться из болота коррупции, криминала и растущего авторитаризма. Вырваться из них – означало бы нарушение правил игры, а это непростительное вольнодумство.



Скажи мне кто твой друг – и я скажу кто ты…