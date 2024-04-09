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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Как Россия пыталась присоединить Гагру к России - воспоминание Акакия Мгеладзе Дата: 09/04/2024



Еще в 1945 году стали поговаривать об отделений Абхазии от Грузии. Впервые разговор на эту тему затеял со мной Суслов, бывший уже в ту пору одним из секретарей ЦК ВКП(б). Он, отдыхая в Сухуми, в одной из бесед сказал мне, что есть мнение объединить курорты Абхазии и Сочи и образовать единый курортный округ на Черноморском побережье с неносредственным подчинением его Москве. - Что Вы думаете на этот счет? - спросил Суслов. Я ответил ему, что и в мыслях не могу допустить этого. И не только я, но и вся Грузия.



В самом деле, разве можно было согласиться с тем, что курортная зона Абхазии, начиная от реки Кодори вплоть до реки Псоу, граничащей с Российской Федерацией, будет отделена от Грузни и присоединена к Сочи?



Разговор этот так ничем и не закончился.



Спустя три года на Черноморское побережье Грузии приехал отдыхать И.В. Сталин. Его, как всегда, сопровождал Поскребышев. В те дни находился в Сухуми и гогдашный секретарь ЦК КП(б) Грузии К.Н. Чарквиани. Узнав об этом, Поскребышев позвонил ему и сказал, что хочет осмотреть город. Втроем мы осматривали достопримечательности Сухуми. Потом поднялись в Дом отдыха им. Орджоникидзе, немного отдохнули и сели обедать. Приехал министр Госбезопасности Грузии Рапава и присоеденился к нам.



За обедом мы вели оживленный разговор, но вдруг, совершенно неожиданно, Поскребышев обратился к нам:



Как посмотрят абхазские и грузинские товарищи, если объединить Сухуми, Новый -Афони, Гудаута и Гагра с Сочи и создать единный курортный Округ?



А кому будет подчиняться этот Округ? - спросил я.



По моему, Москве, - ответил Поскребышев. - Тогда и со снабжением будет лучше.



Разве от организации Округа у государственной казны прибавится денег? - не унимался я. - Дайте нам деньги и мы будем больше строить. Дайте фонды и со снабжением у нас станет лучше.



В разговор вмешался Рапава:



По моему, - заявил он, - Гагра можно присоединть Сочи. Этот город находится ближе к Сочи. У него тяготение русскому курорту.



Если так рассуждать - сказал я, то вслед за тем придет очередь Гудаута, так как Гудаута ближе к Гагра. И вообще, товарищ Поскребышев, мне хотелось бы знать, что это означает? Ликвидацию автономии Абхазской Республики и отрыв ее от Грузии? Думаю, что это не выйдет.



Во время всей беседы Чарквиани молча ел, не проронив ни слова.



Когда Поскребышев уехал, а вслед за ним уехал Рапава и мы остались вдвоем с Чарквиани, Кандид Несторович обратился ко мне:



Вы слышали, что сказал Рапава? Слышал. Как видно, Шадиманы еще не перевелись у



нас в Грузии. Но почему молчали Вы? Знаешь, Акакий, ответил Чарквиани, переходя на "ты", я думаю, это точка зрения не Поскребышева, и если бы я что-нибудь сказал, мне бы не сдобровать. В таком случае, надо полагать, это мне в первую очередьне сдобровать.



Ты проявил большую смелость и политический риск. Волков бояться, в лес не ходить. А на вашем месте я бы



рассказал товарищу Сталину олюбителях искажать национальную политику партии. Думаю, кое - кому крепко досталось бы. Это рискованно, сказал Чарквиани. - Давай лучшесыграем в биллиард



Я ответил, что игрок я плохой, но одну партию сыграю…



Любителей попирать права национальных меньшинств, давить на них авторитетом партии было в ту пору немало. Однажды, в бытность мою секретарем ЦК КП Грузии, мне позвонил заведующий отделом ЦК КПСС Громов и нредложил изъять из произведений Александра Казбеки роман "Элгуджа". А сколько раз тот же Суслов навязывал нам вначале критику наших видных цисателей Константинэ Гамсахурдиа и Шалва Дадиани, а затем идею развенчать их! Тогда же я ответил Суслову:



Критика недостатков писателя это одно, а линия на развенчание - совсем другое. У нас нет оснований для такого шага и мы не можем согласиться на это. Если же Вы настаиваете.



то перенесем этот вопрос на рассмотрение товарица Стал Суслов сразу перевел разговор на другую тему. Я хоращо иотял, что он пытался нанести удар по патриотическим чувствам урузин, Великодержавный русский шовинист с партийнымпбиленим в кармане замахнулся на самое сокровенное - духовное богатство народа.



После смерти Сталина Хрущев решил просто: Мгеладзе националист, его надо изгнать из партии: вы помните, что он говорил о национальном доходе Грузии? Это опасный человек. Об этом высказывании Хрущева в мой адрес мне совершенно конфиденциально рассказали товарищи, присутствовашие при разговоре.



Я пишу эти строки голько потому, что пе могу скрыть обиды, нанесенной нашей партии горсткой отщененцев, обиды на то, что рулевыми партии, в которую я верил с такой искренностью, стали такие люди, как Хрущев, Микоян и им подобные.



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Акакий Иванович Мгеладзе - Сталин. Каким я его знал (

https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/487864/1/Stalin_Kakim_Ia_Ego_Znal_2001.pdf)