Как (не) работает закон "Об оккупированных территориях" Дата: 16/09/2023

Автор: Торнике Мандария

"Я посещала Абхазию. Видела дома с разбитыми окнами, которые вы [грузины] разбили", - сказала журналистам русская туристка, которая прибыла в Батуми из Сочи на круизном лайнере. Эта женщина возможно является уголовным преступником, если в действительности посещала Абхазию после 2008 года.



Законодательство Грузии запрещает въезд в оккупированный регион с территории России. Однако российская туристка вместе с 850 другими пассажирами роскошного круиза так вернулась в Россию, что полиция даже не заинтересовалась преступлением, возможно совершенным ею.



Возникает подозрение, что иностранцы, приезжающие в оккупированные Абхазию и Цхинвальский регион, беспрепятственно приезжают и в остальную Грузию. И не заметно, чтобы правительство скрупулезно соблюдало свой собственный закон «Об оккупированных территориях».



Что подразумевает закон?



После августовской войны 2008 года и признания Россией независимости двух международно признанных грузинских регионов официальный Тбилиси принял закон "Об оккупированных территориях". Закон разрешает въезд иностранцам на оккупированные территории только через контролируемую Грузией терирторию. В Абхазию - через регион Самегрело, в Цхинвали - через Шида Картли. Исключением являются "особые случаи" - когда визит "служит государственным интересам Грузии, мирному урегулированию конфликта, деоккупации или гуманитарным целям" Закон также ограничивает экономическую деятельность, воздушное и железнодорожное сообщение, международную транспортировку, добычу полезных ископаемых, денежные перечисления.



Нарушение закона карается штрафом или лишением свободы от двух до четырех лет.





Сколько человек было наказаны?



Ежегодно Грузию (включая Абхазию) посещают более миллиона граждан России. Они составляют большинство туристов.



"Я почти уверен, что сегодня, большая часть россиян, въезжающих через Ларс, посещала Абхазию, но по другому паспорту. Либо со старым, либо с другим", - говорит конфликтолог Паата Закареишвили.



Официальная статистика показывает, что Тбилиси редко наказывает людей за нарушение правил въезда на оккупированные территории. В 2022 году уголовные преследования были возбуждены против 45 человек.



В 2016-2022 годах Тбилисский городской суд не принимал ни одного оправдательного приговора за нарушение правил въезда на оккупированные территории. Из 5 дел суд приговорил только одного обвиняемого к 2 годам лишения свободы. В остальных случаях заключалось процессуальное соглашение.



Согласно решению Зугдидского суда, за эти годы было возбуждено 10 дел и со всеми обвиняемыми было подписано процессуальное соглашение. Все десять были оштрафованы на сумму от 2000 до 5000 лари.



Обвиняемые были не только из Российской Федерации, но и из Пакистана, Йемена, Швеции.



Был случай, когда пограничники не впустили гражданина России, депутата Госдумы, который побывал в Цхинвальском регионе в 2015 году.



Как сообщилив прокуратуре Центру социальной справедливости, их ведомство не вело учет преследований до 2011 года.



Конфликтоолог Паата Закареишвили в интервью "Радио Свободе" вспоминает, что до 2012 года, пока к власти не пришла "Грузинская мечта", за нарушение закона об оккупации наказывали многи, к тому же жестко.



"Были задержаны даже беременные женщины. Бил армянин, который проживал в Сочи и ехал к родителям в Армению. Он вообще не знал, что у нас действовал такой закон. Как правозащитник я говорил, что это несправедливо", - говорит ЗАкареишвили и добавляет, что сегодня сведено до минимума осуждени елюдей по данной статье.



Отсутствие воли и объективные причины?



Власть Грузии часто утверждает, что в паспортах въезжающих в страну граждан нарушений просто не видно. Граждане России въезжают в оккупированные Абхазию и Цхинвальский регион, как правило, по внутренним российским паспортам, а не международным, у некоторых имеется даже два паспорта. Один из них используют на границе Грузии, второй - в оккупированных регионах. К тому же абхазские и осетинские "пограничники" не ставят штампы в российских паспортах, хотя бывают разные случаи.



Теоретически, грузинские пограничники могут найти подтверждающие посещение ими оккупированных территорий в социальных сетях и СМИ, нарушен ли туристом закон Грузии и бывал ли он в Абхазии. Это сравнительно легко сделать в случае официальных и публичных лиц, однако перепроверить данные миллионов рядовых граждан практически невозможно.



По моему опыту, в 90% случаях мы ничего не узнаем. Если нет службы на 500-600 сотрудников, который будет работать на выявление этого, скажем, по ключевому запросу в Фейсбуке - Абхазия, туризм... ", говорит Паата Закареишвили и добавляет: "Так можно выявить лишь тех, кто случайно попадется".



Хотя не видно и политической воли власти исполнять закон, который создасть дискомфор гражданам России, или, более того, накажет их.



"Думаю, нам следует иметь более жесткую позицию. К сожалению, политике этой власти это в меньшей степени соответствует", - говорит председатель коалиции "За права беженцев", конфликтолог Зураб Бендианишвили: "В основном, кто туда ездит, особенно в Цхинвальский регион, это российские военные, представители спецслужб. В Цхинвали отдыхающие ездят в меньшей степени. Это этого не ограничивать, то какая еще функция у государства".