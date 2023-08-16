Российские проекты аэропорта и железной дороги, как начало конца Абхазии Дата: 16/08/2023

Автор: Кристина Авидзба (ИА "Акцент")

Какой нормальный человек откажется от строительства аэропорта или открытия железной дороги? Правильно – никакой. Но в случае с Абхазией эти истории могут стать началом конца.



Постараюсь объяснить причину столь резкого вывода, который основан на фактах. А они, как известно, ужасно упрямая вещь.



Так вот, обещания того, что через год-два в Абхазии заработает аэропорт и полетят по свету абхазские лайнеры, мы слышим давно. С завидной регулярностью наши власти начинали этот чудный сказ аккурат перед выборами или во время них. Но шли годы, а аэропорта как не было, так и нет, да и мы – жители Абхазии по-прежнему летаем не на своих чудо-самолетах.



Очередной эпизод небылицы об аэропорте, который якобы озолотит абхазскую экономику невиданным доселе образом, абхазское общество услышало в году этак 2021. Правда, тогда у власти вышла ошибочка в виде неуклюжей мисс экономистки, слившей журналистам реальную картину того, что останется в ведении государства после реализации бриллиантового проекта запуска Сухумского аэропорта. Если вспомнить тот документ навскидку, то после передачи объекта в руки российского инвестора право собственности абхазского государства должно было распространяться лишь на подъездную дорожку к зданию аэровокзала, входную дверь в строение №5 и кажется, даже люстру в главном зале. Тогда поднявшийся скандал удалось замять, списав все на «неправильное толкование» увиденных в руках Кристины Озган документов. Однако дыма, как известно, без огня не бывает.



Возможно, со стороны протест абхазского общества против инвестиционного проекта запуска аэропорта выглядит несколько странно. Для тех, кто не в теме, поясню причины столь яростного недовольства. Начнем с того, что аэропорт – объект стратегический. В случае Абхазии он является еще и объектом двойного назначения: в мирное время – для полета гражданских лайнеров, в военное– для выполнения стратегических задач по обеспечению безопасности государства. Такого рода объекты всегда, подчеркну – ВСЕГДА должны находиться в госсобственности. Если Абхазия не может себе позволить реконструкцию и запуск аэропорта, то отдавая инвестору такой объект, она обязана сохранить преимущественное долевое участие государства. Но этого по каким-то неизвестным причинам сделано не было. Все инвестиционные проекты, предлагаемые Абхазии по аэропорту, ущербны для государства, и не несут ему никакой пользы, в том числе - и экономической.



Тем не менее 16 июня 2023 года на Петербургском международном форуме все та же министр экономики Озган от имени абхазского государства поставила свою подпись под документом, решившим судьбу аэропорта им. В. Ардзинба.



Кто стал хозяином воздушной гавани, как и подробности условий, на которых произошла передача объекта в собственность некоему российскому олигарху, осталось неизвестным. И стало понятно, что власть стала играть с будущим Абхазии по-крупному, выставив на торги стратегические объекты государства.



Идем дальше. Тему железной дороги абхазское руководство наотрез отказывалось обсуждать почти два десятилетия. Позднее, в бытность президента Багапш, переговоры с Россией были начаты. Народ еле пережил историю с 2-миллиардным экспортным кредитом 2010 года на восстановление и развитие железной дороги, который Абхазия выплачивает по сей день. Российский кредит позволил запустить поезда из Сухума в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Белгород. Но по факту, железная дорога как была в плачевном состоянии, так и осталась. Здания вокзалов по всей стране заросли деревьями, в них по-прежнему текут крыши. Вот такой вот миллиардный заем с весьма серьезной процентной ставкой упал на плечи и без того нищего абхазского народа. Шумиха длилась примерно до 2015-го, а затем тема была предана забвению.



Так прошло еще шесть лет. А в 2021 году во властных коридорах неожиданно заговорили о спущенном из самого Кремля документе, предусматривающем открытие сквозного железнодорожного сообщения «в интересах России, Грузии и Армении». Абхазское общество пребывало в шоке от того, что в этом трехстороннем проекте, который опять же лишь волею случая появился на просторах интернета, Абхазия обозначена координатами: нет названий ни населенных пунктов, ни городов, ни самой страны. И заметьте, этот документ был спущен в Администрацию президента из Москвы! К нему были приложены инструкции о том, что именно необходимо предпринять власти для реализации выгодного для России проекта. Уж не знаю, какие небесные силы были задействованы в том, чтобы дальше властных кабинетов этот документ не продвинулся, но российскому проекту «открытая железная дорога» ход тогда дан не был.



Как оказалось, опять ненадолго. Совсем недавно стало известно, что Аслан Бжания вполне себе на серьезном уровне ведет переговоры с российскими чиновниками об открытии сквозного железнодорожного сообщения через нашу страну. И если поначалу все это подавалось под соусом "помощи Армении, нуждающейся в осуществлении данного проекта", то теперь президент Абхазии заговорил об Иране и России, очень в этом заинтересованных.



Для чего же России этот проект? В нынешних условиях, когда логистическое сотрудничество РФ с другими государствами сильно осложнено, грузинское направление приобрело для Москвы важнейшее значение. В частности, для России обход западных санкций, импорт и экспорт товаров при помощи Грузии и Ирана (о бедной Армении Кремль уже почти и не вспоминает) – первостепенная задача. Заодно не стоит забывать и о желании Москвы, как можно крепче привязать к себе Грузию как политически, так и экономически, с конечной целью вернуть ее в российское лоно.



Что до самой Грузии, власти страны утверждают, что восстановление сообщения через Абхазию «возможно лишь в случае объединения Грузии», и «никаких тайных переговоров о восстановлении Абхазской железной дороги не ведется» (Гарибашвили опроверг данные о возможном запуске ж/д сообщения через Абхазию (ekhokavkaza.com)). А грузинские аналитики, помимо политического аспекта вопроса, указывают и на то, что для страны такой проект на данном этапе не особо выгоден и в экономическом плане. Не говоря уже о санкциях, грозящих стране в случае помощи РФ в обходе западных санкций.



Тем не менее Аслан Бжания, любивший размышлять на тему открытия сквозного железнодорожного сообщения еще пару лет назад, уже тогда утверждал, что Россия согласовала вопрос с руководством Грузии и что загвоздка состояла лишь в осуществлении проекта, находящегося «на завершающей стадии». А в последнее время, говоря на тему открытия сквозного железнодорожного сообщения, Аслан Бжания был в своем повествовании вполне конкретен, даже уточнив, что говорил с Путиным на эту тему по телефону, что все детали уже обговорены, но пока не перешли к практической части проекта. Ну, а если проанализировать его слова вкупе с заявлениями различных высокопоставленных российских чиновников, а также фактом недавнего обсуждения темы на заседании “Российско-Грузинского делового совета“ , все это наводит на мысль, что власти Грузии, проявляющие в последнее время все больше лояльности в отношении России, все-таки очень даже в теме. Загвоздка же для них, видимо, лишь в том, как бы так объяснить свое участие в деле и населению Грузии, и западным партнерам, чтобы выйти из воды сухими, без последствий. Вот только какую цену за все это заплатит сама Грузия?



Что касается Абхазии, то тут все просто. Мнение народа русские спрашивать не собираются, так как давно считают Абхазию своей территорией, обозначенной в данном проекте лишь координатами для успокоения грузин, которым собственная власть, похоже, очень скоро будет вынуждена рассказать правду.