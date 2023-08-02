Какую игру затеяла Россия в Абхазии?! Дата: 02/08/2023

Автор: «Квирис палитра»

«Сегодня в Москве уже активно говорят о том, что их политика в Грузии была непродуктивной и деструктивной, что политика кнута и пряника в отношении грузин себя не оправдала. По мнению членов Российской консервативной партии, из-за неправильных подходов к Грузии, то есть захвата Абхазии и Цхинвали, они потеряли свои позиции на Южном Кавказе и позволили Турции активно вернуться в регион. Россиян очень беспокоит гиперактивность Турции на Южном Кавказе и вообще на всем постсоветском пространстве. Турция не делает ничего такого, чего бы не сделали другие. Запад, Россия или Китай стремятся к экономической экспансии. Запад делает это эффективно, Китай тоже пошел по этому пути, Россия тоже пытается, но не получается, деньги давать не любят, только если украдешь у них. Экспансия в этом веке ведь не означает обязательно военную интервенцию? Как и крупные страны, Турция также пытается реализовать свои интересы на Кавказе, в том числе в Абхазии. Между прочим, Эрдоган действует очень умно", - говорит эксперт по безопасности Мамука Арешидзе в интервью газете "Квирис палитра", опубликованной под заголовком "Какую игру затеяла Россия в Абхазии?!"



«Что касается событий в Абхазии, то планируется принятие законопроекта, который предусматривает строительство в Абхазии 30 тысяч квартир в течение 10 лет и их продажу иностранцам. Исходя из того, что 120 га из 180-га лесного массива Пицунды уже захвачены русскими, а абхазы, несмотря на протесты, ничего не смогли сделать, новые проекты вызывают крайнюю тревогу у абхазского населения. Так называемый президент Бжания объясняет эту историю так: Абхазия долгое время находится в зависимости от российских траншей, большая часть бюджета наполняется из Москвы, поэтому, этот проект является альтернативной возможностью экономического развития. Вот что говорят Бжания и другие члены т.н. правительства публично, а кулуарах говорят, что Москва искусственно держит их на траншах и целенаправленно не вкладывает деньги в развитие экономики (и это так). Они также знают, что о развитии их экономики не может быть и речи, потому что денег им никто не даст, кроме россиян, а Россия дает деньги, но недостаточно, чтобы развивать экономику и иметь возможность существовать самостоятельно", - сказал Мамука Арешидзе.



«Поэтому абхазы смотрят на этот проект как на источник дохода. Вот тут-то и появляется очень интересная деталь — так называемый Общественный совет при администрации "президента" очень активизировался и присоединился к оппозиции Бжания. Члены этого совета говорят об очень интересных вещах. Там, кстати, три-четыре человека и у всех мегрельские фамилии, но они больше абхазы, чем многие абхазы. Один из них, Илья Гуния, заявил на заседании Совета, что московские грузины по чьему-то заданию (но не говорит, по чьему) собираются купить эти квартиры, абхазскую землю, и таким образом вернуться в Абхазию. Трудно сказать, реален сценарий или нет, но логику я точно вижу. В 2017-2018 годах в грузинской прессе несколько раз печаталась статья, в которой говорилось, что богатые грузины, разбросанные по разным городам России, особенно выходцы из Абхазии, с удовольствием поучаствовали бы в такой деятельности», — продолжает респондент. .



«Главное не в этом - Бжания, которая сталкивается с ожесточенным сопротивлением даже в собственной команде из-за этого вопроса, самоотверженно отстаивает идею реализации этого проекта. Активен и Инал Ардзинба, которому Москва, похоже, поручила осуществить этот проект. Возникает вопрос - разве время для таких проектов, когда Россия не может найти один миллиард долларов на военные нужды? Эта проблема сейчас действительно серьезно стоит в Москве. Поэтому я не исключаю, что здесь идет какая-то большая игра. Россия активно заговорила о восстановлении абхазской железной дороги. Грузинская сторона категорически против этого, но публично пока ничего не говорит. Расскажу очень важную историю - по моей информации, есть предложения от российских неофициальных, но очень влиятельных лиц, на которые грузинская сторона пока не ответила. Этот факт можно считать торговлей, а торговля — обычное дело в политике.



Следует сказать, что ни одна из политических сил Грузии не сможет сохранить свою жизнеспособность, если пойдет на какие-либо уступки в вопросах, связанных с Абхазией и Цхинвали, будь то восстановление железной дороги или открытие дороги, без дивидендов для самой Грузии. Похоже, российская политическая элита хорошо понимает это и манипулирует им. Такая активность России свидетельствует о том, что в настоящее время в Грузии политика «пряника» используется более активно, чем политика «кнута». Разговоры на эту тему точно ведутся, хотя эти разговоры могут остаться разговорами, так как политическое руководство России находится в таких рамках, что не может принимать новые решения. Россияне совсем не готовы отпустить Абхазию. Мы должны подготовиться. Они сейчас думают, думают, обсуждают версии. Я вам говорил, что группа российской политической элиты активно заговорила о том, что политика России в отношении Грузии неверна. Мы должны работать над тем, чтобы так думал весь политический спектр. Мы должны доводить вещи до этого состояния разными путями. Мы должны работать как в регионе, так и за его пределами.



Мы должны использовать все аргументы в политической торговле, включая возросшие интересы Турции в регионе. Затем мы должны наблюдать, будет ли Россия готова реально изменить свое отношение к Грузии. Однако, при обсуждении этого вопроса следует учитывать один важный момент – русские, в том числе и консервативные силы, очень опасаются, что они смену своей политики в отношении Грузии северокавказцы не расценят как их слабость. То есть, там тоже много работы. Не всё так просто, не получится сказать - вы уходите из Абхазии, а мы ее вернем. Предстоит большая работа с русскими, на Северном Кавказе, в целом в регионе", - считает респондент, и на вопрос - "Какое настроение у абхазского народа?" - отвечает:



«Говорить пока не решаются, но отношение к грузинам в абхазском обществе изменилось. Главный вопрос уже возник - если старший брат привержен вырождению нашего этноса, то чего мы хотели от грузин... Абхазы до сих пор называют грузин своими главными врагами на заседаниях Совета. По сей день говорят, что грузины меняли фамилии абхазов. Например, Давид Пилиа утверждает, что у них есть заявления от 1300 гальцев, которые требуют вернуть абхазские фамилии и т.д. Я много раз говорил, что в Абхазии идет дегрузинизация, сначала хотят стереть с лица земли грузинский язык, а потом фамилии. Хуже всего то, что грузинская сторона никак на это не реагирует... Да, такие вещи происходят на политической арене и перед камерами, но настроения в обществе уже существенно изменились.



Некоторые абхазы уже вспомнили, что за Ингури у них двоюродный брат, у кого-то друг, у кого-то близкий, и звонят бесконечно. Один экс-заместитель экс-председателя парламента (не могу назвать его имени) привёз родственника в Тбилиси на лечение, но отсюда он так и не уехал. Хотя он является представителем сепаратистского парламента. Я точно знаю, что СГБ знает.... Конечно, все зависит от развития событий на линии российско-украинского фронта. Соответственно, мы должны рассмотреть несколько вариантов: если Украина победит, то у нас открыты руки на всех направлениях. Если победит Россия, то статус-кво сохранится, в московской элите по-прежнему будет предметом противостояния политика на Южном Кавказе . Если война будет продолжаться долго, то у нас будет больше пространства для маневра. К сожалению, так бывает в политике — можно хорошо использовать чужую беду в своих интересах», — заключает Мамука Арешидзе.