|
Дилемма «Ингури ГЭС»
Дата: 04/02/2019
Автор: "Голос Америки"
На минувшей неделе на территории "Варднил ГЭС" в оккупированном Гальском районе по инициативе сепаратистов состоялась закрытая встреча с первыми персонами оператора передачи электроэнергии Грузии "Государственной электросистемы" и коммерческого оператора электроэнергетической системы.
Тема переговоров была традиционная для зимнего периода - бесконтрольное потребление электроэнергии а Абхазии, тяжелейший энергокризис, и поиск путей искоренения энергетического дефицита в условиях снижения уровня воды в водохранилище Ингури ГЭС в течение следующих трех месяцев. Пока не уточнено, планируется ли и в текущем году импорт электричества из России, чтобы анклав не погас полностью.
С 30 сентября 1993 года потеряв контроль над Абхазией, Тбилиси лишился пульта управления крупнейшей в Закавказье гидроэлектростанции Ингури. Машинный зал-подстанция и каскад Варднил ГЭС находятся на оккупированной территории Гальского района, а водохранилище и часть деривационного тоннеля в Цаленджихском районе.
По устному соглашению 1997 года оккупанты и сепаратисты должны были забирать 40% выработки электроэнергии Ингури ГЭС, но в последние годы особенно зимой они забирают 100% электричества, но им все равно его не хватает.
В течение последних 12 лет потребление электроэнергии в оккупированной Абхазии возросло примерно на 800 млн. квт. ч., и уже достигло 2 млрд. квт. ч. в год. В анклаве, где нет природного газа, вся нагрузка приходится только на электроэнергию, и в то же время электричество практически является бесплатным.
Для граждан 1 квт. ч. в Абхазии стоит 1 тетри (40 российских рублей), для организаций 3,5 тетри (85 копейки), но большинство не платит даже эту сумму. Для сравнения, в остальной Грузии цена 1 квт. ч. электричества колеблется от 14,5 до 23 тетри.
"Бесплатное" электричество Ингури ГЭС в Абхазии наряду с населением получают и оккупационные базы российских войск, военный порт Очамчиры, и размножившиеся в последние годы майнинг фермы криптовалюты. Ненормальные расходы электричества уже 25 лет, как возмещает остальное население Грузии, а также ежегодно тяжелым бременем лежат на нашем бюджете расходы дорогостоящей реабилитации Ингури ГЭС.
Насколько большой вызов для энергетической безопасности Грузии представляет все более растущее потребление электроэнергии на оккупированной территории? Почему бездействует правительство Грузии, и какой выход? Журналист "Голоса Америки" Заза Цуладзе говорил на данную тему с директором "Мирового опыта для Грузии" (WEG) по энергетическим вопросам Мурманом Маргвелашвили:
- По годовому балансу электроэнергии Грузии в оккупированной Абхазии энергопотребление в последние годы характеризуется растущей тенденцией, в какую сумму обходится оно остальной Грузии?
С одной стороны для энерго и национальной безопасности Грузии это является весьма серьезной проблемой, а с другой стороны это постоянное экономическое бремя, которое возмещает остальная Грузия.
Это можно считать по-разному, если оценить, сколько стоит нынешнее потребление Абхазии, это около 80-90 миллионов долларов США в год по ценам электроэнергии в регионе.
Если оценивать по существующему ныне тарифу производства электроэнергии "Ингури ГЭС", и той стоимостью, которые приходится нам дополнительно платить за импорт из России, это составляет 40 миллионов лари в год. То есть, это довольно таки ощутимое бремя.
Что главное, у нас нет там возможности развиваться, не удается свободное оперирование гидроэлектростанции Ингури, особенно в зимний период. Эти накопленные годами проблемы препятствуют реабилитации, и необходимому ремонту Ингури ГЭС. В результате мы, разумеется, не полностью получаем пользу, которую может принести Ингури.
- Последние три года энергопотребление в Абхазии достигает 2 миллиардов киловатт часов в год, насколько этот показатель больше потребления населения остальной Грузии с расчетом на душу населения?
Энергопотребление Абхазии на душу населения предположительно составляет 10 000 квт.ч., что почти четыре раза больше потребления остальной Грузии, и почти вдвое, чем среднее потребление Евросоюза. Важно, что это потребление используется непродуктивно, и в основном расходуется в бытовых целях. Для Грузии, которая субсидирует электричество, это влечет громадный вред.
Нынешнее положение в Абхазии является приблизительно таким, как было за пределами Ингури в конце 90-х годов минувшего века, когда тариф электроэнергии был крайне низкий, а изъятие средств, и инвестиция в секторе не осуществлялась.
В результате этого в Абхазии электричество потребляется совершенно бесконтрольно и неэффективно, поскольку электроэнергия не имеет "цены", между тем это в год, как уже было сказано, продукт на 90 миллионов долларов.
Если абхазы хотят, чтобы у них появились хотя бы "признаки государственности", и особенно зимой они не были в темноте и холоде, они должны "внутри" упорядочить эти экономические отношения. На это требуется инвестиция, установление счетчиков, и дисциплина изъятия. А на все это необходима политическая воля, что сомнительно, чтобы они смогли в ближайшем будущем.
Пока они довольствуются тем, что получают у нас субсидированное электричество для своей квази экономики, которая в действительности не основана на экономические отношения. Так продлевается жизнь их несформированному квази-государству.
- Есть ли прецедент, чтобы проигравшая в войне страна бесплатно поставляла электроэнергию оккупированной территории, где размещены вражеские военные базы?
Давайте признаем, что это не наша добровольная политика, это дань, которую мы платим ежегодно из-за российской оккупации. Разумеется, это не часть энергетической политики Грузии, это вынужденный шаг, из-за которого мы, иногда во время энергетического дефицита импортируем из России, и бесплатно даем ее российским оккупационным войскам в Абазии.
Это вынужденный шаг, но наше правительство должно разработать политику, мероприятия, как поэтапно консервировать эту проблему, чтобы там не было роста потребления, и затем комплексно решить проблему.
Для этого необходимы международные, внутренние, пропагандистские, всякие шаги, то есть это не безнадежное дело. Действием всегда можно достичь лучшего результата, чем бездействием. Вот этого действия, к сожалению, пока не видно.
- Вы 25 лет работаете в сфере энергетики, глубоко знаете эту проблему, вспоминается ли вам за это время какой-либо шаг прежней или нынешней власти Грузии в данном контексте?
Последнее, что мне вспоминается, было присвоение арочной плотине Ингури ГЭС статуса памятника культурного наследия, и помпезная презентация из-за превращения водохранилища в многофункциональную туристическую зону. Я не помню серьезную встречу на эту тему, были определенные презентации декларации желаний, за которыми я не заметил никаких признаков реальных действий или оценки.
Это происходит также из-за того, что нет соответствующего требования, в том числе со стороны нашего общества, чтобы преодолеть одну из громадных проблем энергетической безопасности государства.
Правительство и парламент не делают шагов, чтобы заострить внимание на эту проблему, разработать план ее оценки и решения. Нет ничего, чтобы породило бы весомые мнения о серьезности нашего государства.
- Абхазская элита категорически сопротивляется установлению рыночного тарифа, если оттуда не пойдет импульс сотрудничества, какой есть выход, чтобы не продолжать субсидирование электричества в такой форме?
Выход найдется, если будет желание и действие, первыми шагами могут быть большая включенность международного содружества и прямой диалог с абхазами.
Разумеется, популизм и коррупция являются значительным препятствием внутри абхазского общества. У нас происходило то же самое в конце 90-х годов, когда установление счетчиков и рост тарифов столкнулись с крайне большим сопротивлением.
Серьезной проблемой являются также коррупционные интересы находящихся во власти людей в Абхазии, я имею в виду лоббирование бизнеса майнинг ферм криптовалюты, который там развился в условиях нашего "дешевого", субсидированного электричества.
Необходимо больше работать, от нас должны идти информационные послания, необходимо продумать определенные предварительные условия, как можно преодолеть это тупиковое положение. Помимо людей, кто там против роста тарифа и установления счетчиков, есть люди, неправительственные организации, которые видят, что это тяжелейшее положение не может быть перспективным. Требуется вести диалог с ними.
Необходимо хорошо объяснить им, что это экономическое благо, которое они расходуют, и можно придумать схему, чтобы и они не теряли, и население там получило пользу, и мы не были в убытке.С таким подходом там никогда экономика и энергетика не будет развиваться.
- И наша задача, развитие экономики и энергетики на оккупированной территории?
Я не политолог, но с экономической точки зрения для меня была бы задача, чтобы в Абхазии были здравые отношения и структура, с которой мы смогли бы наладить отношения. То, что есть на сегодня, не полезно для них, и у нас нет возможности наладить какие-нибудь отношения.
Если там есть коррупционные и другие скрытые интересы, никакие отношения не удастся наладить. Когда наше государство по отношению Абхазии декларировало, что мы хотим интеграцию и примирение, этот процесс невозможен, если там нет здорового общества, вместе с которым можно это сделать.
- А абхазы вообще считают, что получают электричество от нас? По моему впечатлению, они считают, что Ингури ГЭС принадлежит им, это их военный трофей…
Разумеется не считают, что берут электричество у нас, это тоже вопрос пропаганды, и должен сказать, что в Абхазии эта информация не особо широко распространена. Помню дискуссии на эту тему, где прозвучала мысль, что если мы скажем абхазам, что они получают электричество от нас, российская пропаганда еще хуже обернет это нам. Такова эта тема во внутреннем информационно поле Абхазии, мы должны признать это поле, и начать работать с ним.
- В связи с последующим функционированием гидроэлектростанции Ингури я слышал альтернативные мнения, что можно построить новую станцию в Цаленджихском районе, у поселка Джвари, где находятся плотина и водохранилище, реально ли это?
Техническая возможность строительства станции малого размера у плотины Ингури действительно существует. Есть проект, и интерес к строительству. То есть, сейчас машинный зал-станция находится в селе Саберио Гальского района, с которым водохранилище, находящееся в селе Джвари Цаленджихского района связано 15 километровым тоннелем.
По проекту, можно соорудить маленького размера машинный зал вблизи от плотины Ингури. Такая станция называется гидроаккумулирующей станцией, когда можно обработать в течение дня, и загрузить ночью для того, чтобы станция взяла "пиковый" груз. Если нынешняя мощность Ингури ГЭС составляет 1300 мегаватт, мощность новой станции будет около 600 мегаватт.
Строительство такой независимой станции по идее будет рычагом, чтобы в отношениях с абхазами и русскими у нас появилась альтернатива, но, разумеется, Россия всячески постарается не допустить это строительство.
Именно поэтому необходима большая международная включенность в тему Ингури ГЭС. Если мы используем эту возможность, может появиться перспектива, получить больше рычага. Периодически начинается разговор об этом проекте, но, к сожалению, серьезная, спланированная работа сданной точки зрения не идет.
- Существуют также радикальные мнения, не остановить ли вообще Ингури ГЭС пока Абхазия оккупированная.
Ингури ГЭС и Варднил ГЭС (Перепадая ГЭС- ред.) являются почти 40% суммарной выработки гидроэлектростанций Грузии. Для того чтобы остановить такую большую гидроэлектростанцию должны существовать альтернативы, чтобы в стране не возрос энергетический дефицит. На данный момент это на самом деле нереально.
Но с другой стороны, бесспорно, что если поставка электричества на оккупированные территории будет продолжаться в данной форме, Ингури ГЭС все больше потеряет экономическую пользу для Грузии.
В какой-то момент, наверное, мы придем к ситуации, когда действительно надо будет поставить этот вопрос, насколько нам стоит инвестировать миллионы лари, чтобы привести в рабочее состояние Ингури ГЭС.
В таком положении длительность жизни Ингури ГЭС только лишь сокращается. В конечном итоге реабилитация ГЭС будет стоить настолько дорого, что ни для нас, ни для Европейского банка реконструкции и развития это не будет привлекательно.
- Осенью 2008 года, после российско-грузинской войны, распространилась информация об оформлении меморандума, по которому в управление крупнейшего закавказского ГЭС вступал российский государственный энергетический гигант "Интер РАО". В Грузии с 2009 года боролись по суду для того чтобы обнародовать этот меморандум, но текст не был опубликован и после того, как к власти пришла "Грузинская мечта".В конечном итоге было сказано, что меморандум не вступил в силу. По вашей информации, как, и кто управляет сегодня Ингури ГЭС?
По моей информации, мы управляем гидроэлектростанцией Ингури, она подчиняется диспетчерской, техническому управлению с нашей стороны, решение о реабилитации и ремонте также принимает наша сторона. Абсолютное большинство работающих на Ингури ГЭС этнические грузины, их подавляющее большинство проживает в Гальском районе, часть ходит на работу из Зугдиди и Цаленджихи.
Что касается "Интер РАО", и меморандума, Россия постоянно интересовалась и интересуется тем, чтобы полностью заполучить управление Ингури ГЭС.
То же самое может произойти и в отношении электросетей, существующих в Абхазии, там тоже настолько ухудшилось положение, и подорожала услуга, что абхазы могут сами от них отказаться. Если эти сети перейдут в руки России, на эфемерную "независимость" абхазов падет очередная тень.
Между прочим, по моей информации, оформлению сентябрьского меморандума 2008 года сопротивлялась именно абхазская сторона, тогда наше правительство было готово, и подписало передачу "Ингури ГЭС" российской компании "Интер РАО". Поэтому как видите, всегда существуют общие интересы, которые можно использовать и построить что-то на них.