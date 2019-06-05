Как создавался первый абхазско-грузинский фильм Дата: 05/06/2019

Автор: "NetGazeti"

Несколько лет назад научно-исследовательский центр грузинско-абхазских отношений Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили сформировал программу под названием "Познакомимся с Абхазией". Идеей и целью программы является описание абхазского этнокультурного пространства, содействие и популяризация его развития. Одним из последних проектов этой программы является документальный фильм "Аниха" (святилища). О фильме, и вообще деятельности центра "Нетгазете" рассказал руководитель научно-исследовательского центра грузинско-абхазских отношений Зураб Шенгелия.



- Начнем с фильма. О чем он, и кому принадлежит идея снять фильм, грузинской, или абхазской стороне?



Прошлым летом наш сотрудник находился в Сухуми, где в абхазском обществе возник разговор о поддержке этой программы, и соучастии в нем. Отметили, что проблема актуальная как для абхазского, так и грузинского общества. Знакомство с абхазскими этнотрадициями было бы полезно не только для противостоящих сторон, но и за пределами нашего кавказского пространства. Было решено сделать первый такой шаг, и снять фильм о 7 святилищах, находящихся в Абхазии, на местах которых построены храмы, а также этнической традиции встречи Нового Года.



- Что подразумевала договоренность о позиционировании исторических фактов в условиях, когда существует некоторая коллизия в оценках фактов?



Мы согласовали несколько вопросов на начальном же этапе отношений. Приоритетными должны были быть темы и вопросы, по которым у нас одинаковые видения, и если все же создалась бы коллизия, показать оба взгляда. К счастью, в процессе работы над этим фильмом возникали меньше проблем. Сам тот факт, что в титрах наряду с абхазскими фамилиями есть и фамилии грузин, думаю, уже означает немало.



- Каким был процесс съемки фильма, не помешало ли что-нибудь в коммуникации с абхазской стороной?



Для абхазского общества сотрудничество с нами было в некотором смысле смелостью, разумеется, исходя из политической ситуации, существующей в Абхазии. Но следует отметить, что в процесс работы над фильмом включилась элитарная часть абхазского общества. Они преодолели все сопротивления, которые вызывала политическая ситуация, и своим действием положили основание последующему развитию проектов такого рода. Этот фильм полностью сняла абхазская творческая группа с включенностью наших представителей, и сам этот факт совместной творческой работы дает надежду, что проект будет продолжен, и будет иметь больше поддержки с обеих сторон.



- Где смонтировали фильм?



Фильм монтировали там. У нас только наложили грузинские титры. По нашей договоренности, можно наложить титры фильма и на другом языке, за исключением одного- титров не будет на русском языке.



Во время показа в Сухуми возникла идея наложить титры на английском языке, на что мы согласились, с условием, что вывозя его заграницу, на презентации обязательно будет присутствовать представитель нашей стороны.



- В Абхазии уже состоялся показ фильма? Как приняло фильм абхазское и грузинское общество?



Уже состоялась презентация фильма в достаточно элитарном обществе Сухуми. Оценка тоже была достаточно положительной, несмотря на то, что из-за некоторой политической подоплеки были замечания. Аналогичная оценка последовала за показом фильма в Тбилиси. Особенно это касалось абхазской информации в связи с вопросами, связанными со строительством пицундского храма.



В фильме сказано, что пицундский храм построил абхазский архитектор, но в конце фильма указан исторический источник, из которого была взята эта информация, против которой не были грузинские исторические источники. Этот вопрос следует изучить историкам, просим ученых, если его надо уточнить, пусть уточнят.



Вторым вопросом была локация храмов, которые обозначены, и на карте обведены границы Абхазии. По нашему законодательству Абхазия является автономной республикой, то есть государственным образованием, и у нее, как у автономной республики, есть свои границы. Это уже правовой вопрос.



В будущем мы хотим сделать короткометражный художественный фильм о мохаджирстве. На этот раз постараемся по финансированию киноцентра Грузии. На данном этапе мы пока изучаем исторические источники.



-Что касается остальной вашей деятельности, что Вы еще делаете, и насколько идет абхазская сторона на сотрудничество, кто эти люди, вместе с которыми Вы работаете?



В рамках программы "Познакомимся с Абхазией" осуществляются несколько проектов. В университете была основана абхазская библиотека. Абхазы присылают нам изданные в последние годы книги, литературу, и создалась возможность для заинтересованных лиц удовлетворить свой научный или личный интерес.



А также группа мониторинга Евросоюза купила нам аппаратуру, и у нас есть интернет радио на абхазском языке "Хара". Уже четыре года у нас в день один час идет передача на абхазском языке. Мы передаем информацию, которая противится российской пропаганде, и которую от них там скрывают. Мы говорим о принципах демократии, о НАТО. Есть включенность и с той стороны. Например, нас попросили сделать рецензию на одну из книг, изданной там. Мы сделали здесь рецензию, и говорили об этом посредством радио.



Эта возможность коммуникации с абхазской стороной создает ареал активных отношений, обмена проблем, и возможность ее решения. Такими являются проблемы в сфере здравоохранения, а также в сфере образования. У всего этого есть и политическая цель - разделить проблемы абхазского общества, поддерживать их в этих вопросах, и восстановить отношения.



У нас есть государственное обязательство по отношению абхазского этноса, мы несем ответственность перед цивилизацией за сохранение, развитие и пусть даже рекламирование этнокультурного пространства Абхазии.



Конечная цель этой программы - создание основания для разработки абхазской энциклопедии. Это следует сделать срочно, пока кто-нибудь не опередит нас (хорошо известно, кто). Важно, чтобы этнокультурное пространство не описал другой искусственным осмыслением истории.



У всего этого есть также политическая нагрузка. Если мы хотим восстановить доверие, или снова заслужить его, для этого необходимо чтобы произошло пересечение по некоторым вопросам, и прежде всего в проблемах, которые тревожат их. Следует осмыслить, и поддержать их в разрешении проблемы. Кто-то называет это культурной экспансией, но с другой стороны это необходимый шаг.

