Паата Натенадзе- первая жертва войны в Абхазии Дата: 10/07/2019



«Было около четырех часов дня. Мы находились в очамчирском селе Араду. Мы были не готовы, не думали, что абхазы могут быть в засаде. Снайперская пуля попала в Паату. После его смерти начался хаос, с этого началась война в Абхазии» - рассказывает вице-полковник Дони Панчулидзе.



27 лет назад 13-месячная война в Абхазии началась со смерти месхетинского бойца Пааты Натенадзе. Его отправили в Абхазию вместе со своими 60 бойцами, находящимися в его подчинении, 13 августа. Их главной целью была охрана стратегических объектов и железной дороги.



"Начальник криминальной полиции Боря Иванов сказал Паате: оставайся, это скоро не закончится, и мол, займись своим делом. Он снял с себя в кабинете военную форму и надел гражданскую. Когда спустился во двор, увидел готовых к поездке молодых ребят, и сказал нет! Если я останусь здесь, и с кем-нибудь из них что-то произойдет, я не смогу прийти к его матери и сказать: я сидел дома, а твой сын погиб там. Вернулся, переоделся, и ушел"- рассказывает Марина Жужунадзе о том, как видела в последний раз мужа.



"Было 13 августа, личный состав тбилисского гарнизона, 600 сотрудников, отвезли на территорию Абхазии для охраны общественного порядка"- вспоминает вице-полковник Дони Панчулидзе.



В тот день они расквартировались в Сенаки. На следующее утро в 6 часов утра по приказу министра обороны Тенгиза Китовани они через Зугдиди вошли в Гали.



"По пути нам встречались блок-посты абхазских бойцов. Мы отбирали оружие и продолжали путь"- вспоминает Дони Панчулидзе.



У Очамчиры им сказали, что в рядового внутренних войск Омара Пурцеладзе попала снайперская пуля. Чтобы ему помочь, на место происшествия выдвинулись Паата Натенадзе и несколько правоохранителей.



"В нас целился снайпер, его пуля попала в Паату. За 5 минут погибли два наших сотрудника - Омар Пурцеладзе и Паата Натенадзе".



Боец из Месхети похоронен в ахалцихском селе Цниси.



"Хотели похоронить его в пантеоне Дидубе, но он хотел, и просил похоронить его в родном селении. Будто бы заранее чувствовал, говорил, если с ним что-то произойдет, хочет быть спокойно на чистом воздухе"- рассказывает марина Жужунадзе.



Паата Натенадзе родился в 1959 году в городе Вале. В 1987 году закончил полицейскую академию МВД, и в том же году начал работать следователем. Уходя в Абхазию, 33 летний майор полиции оставил дома жену и девятилетнюю дочь. Семья узнала об его гибели в 7 часов утра.



"Физически и духовно он был сильнейшим человеком, я не могла представить, что его что-то может сломить. И вдруг я предстала перед фактом, что его уже нет. Это была большая трагедия для Нино (дочь). Она год не разговаривала, ни с кем не контактировала. Она тяжело переживала, что у нее нет отца"- вспомнила события 27 летней давности Марина Жужунадзе в эфире телевидения "Девятый канал".



9 июля первой жертве войны в Абхазии исполнилось бы 60 лет. В день его рождения члены семьи и соратники сначала идут на кладбище, а потом в центральный парк Ахалцихе, к мемориалу героев, погибших за единство родины.



"Ветераны пусть символически, зажигаем свечи, украсим цветами, и выпьем по стаканчику, что еще мы можем сделать"- говорит начальник управления государственной службы по делам ветеранов Самцхе-Джавахети Давид Пеикришвили.



Паата Натенадзе был представлен на звание полковника, которое ему дали посмертно. По приказу президента Грузии он был награжден медалью "За воинское мужество".



"Я думала, что он не оставит меня. Наверное, он думал, что здесь у меня больше близких, чем там у его ребят. Ехать в Абхазию было его сознательное решение"- говорит сестра Пааты, Ия Натенадзе.



В том же 1992 году руководство Ахалцихе решило, изменить название улице Родного языка. Одна из центральных улиц города уже 27 лет носит имя героя Абхазии.