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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Исторические «разыскания» В. Путина – идеологическая основа политики этнической чистки, геноцида и расчленения Грузии Дата: 27/08/2019

Автор: Джемал Гамахария

Президент Российской Федерации В. Путин периодически обращается к теме истории Грузии, грубо искажая ее. Господин президент старается оправдать оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона вымышленной историей. 9 июля 2019 года в беседе с журналистами относительно Абхазии он заявил:



- «Абхазия вошла в состав Российской империи в 1810 году, тоже как независимое государство, как княжество»;



- «Абхазия развивалась таким образом: когда разваливалась Российская империя после Первой мировой войны, то Грузия предприняла попытки поглощения Абхазии, образовалось независимое грузинское государство, и при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала»;



- «Во времена Советского Союза была образована, между прочим, сначала договорная Союзная Социалистическая Республика Абхазия, в которую вошла сегодняшняя Грузия. Это даже не была Грузия»;



- «Во времена Сталина была создана Социалистическая Республика Грузия, составной частью которой стала Абхазия»;



«…По указанию Сталина НКВД во главе с Берией предпринял очень жёсткие меры в отношении абхазов, даже не хочу сейчас воспроизводить, с целью поглощения Грузией этой территории и абхазского народа. Это тяжелое наследие, которое не то что не стал учитывать, а просто проигнорировал один из первых президентов современной Грузии, когда отменил вообще всякую автономию и Аджарии, и Абхазии, и так далее. Все это привело к взрыву и братоубийственной войне» ( http://kremlin.ru/events/prezident/nevs/60962 ).



Прежде чем приступить к опровержению умышленно сочиненных лживых утверждений В. Путина, заметим, что территорию, сегодня называемой Абхазией, официальные представители России на уровне послов впервые посетили 2-10 февраля 1640 года. Русские послы Федот Елчин и Павел Захарьев, присланные в Мегрелию и находившиеся там с 13 ноября 1639 года до 22 мая 1640 года, объездили все княжество. Путешествуя по Мегрелии в сопровождении грузинских официальных лиц, в начале февраля 1640 года послы побывали в Пуцкури (ныне Гальский р-н Абхазии), Бедиях, Илори, Галидзга/Беслахубах, Меркулах, Мокви (ныне Очамчирский р-н Абхазии), Драндах и Пшапи (ныне Гульрипшский р-н Абхазии); русские послы знали, что находятся «во стране Иверской, в месте Мегрельской», патриарх которой «Малафей (Малахия II Гуриели-авт.) живет в Пинчюском (Пицундском-авт.) Успенском монастыре» (Материалы Посольств Гавриила Гегенава, Федота Елчина и Павла Захарьева. 1636-1640 годы. Тбилиси, 2014, с. 361, 367, 392, 416-418, 441-447). На данной территории, ныне оккупированной Россией от имени абхазов, Ф. Елчин и П. Захарьев кроме грузин никого другого этноса не встречали, что и зафиксировали они в своих записях.



Действительно, с древнейших времен восточное Причерноморье, включая участок между реками Энгури и Псоу, было населено предками грузин, о чем свидетельствуют самые разнообразные грузинские и зарубежные исторические источники, а также многочисленные памятники культуры с грузинской эпиграфикой (см. подробно: Очерки из истории Грузии. Абхазия. Тбилиси, 2009; Трагедия Абхазии, Грузия, на суд Российской общественности. Тбилиси, 2016). Древний и средневековый цивилизованный мир, включая соседей, воспринимали Абхазию частью Грузии, а ее население считали грузинами. Приведем лишь некоторые (негрузинские) свидетельства. Например, армянский автор Х века Ухтанес говорит о многочисленном народе, распространившемся от правого берега Черного моря до границ армян и албанцев; «и то государство зовется Абхазией», - пишет он и уточняет, что этот народ «здесь называют грузинами» (Ухтанес. История отделения грузин от армян. Армянский текст с грузинским переводом. Тбилиси, 1975, с. 67). «Стал я жителем Абхазии и заговорил по-грузински», - говорит Ширванский поэт ХII века Хакани (А. Н. Болдырев. Два Ширванских поэта Низами и Хакани. – Памятники эпохи Руставели. Ленинград, 1938, с. 137). Известный арабский географ и историк начала XIV века Абу-ль-Фида упоминает «грузинский город Сохуми», а так же «город Абхаз (около современного Сочи-Дж.Г.); это есть один из портов грузин, христианского народа» (http://abkhazeti.info/history/20050614381646888846.php). Не мене известные арабские историки и энциклопедисты Аль Мухибби (XIV век) и Аль-Калкашанди (1355-1418) пишут, что «грузины имеют двух царей, царь Давид, который правит Тифлисом и Дадиани – царь правящий Сухумом и Абхасом» (http://abkhazeti.info/history/20050614391957482466.php; http://abkhazeti.info/history/20050614401500958844.php)



Что же произошло в последующие века, почему сегодня, в ХХI веке, в оккупированной Абхазии грузины с их языком объявлены вне закона? Еще в 1580 году Синан-паша вторгся в пределы Грузии и «для обуздания независимости грузинских ивериицев в Батуми и Сухуми он поставил собственных бегларбегов и дефтердаров» (http://abkhazeti.info/history/20050614454064734448.php). Далее, не вдаваясь в подробности, предоставим слово русским историкам. Выдающийся ученый и государственный деятель В. Н. Татищев (1686-1750 гг.), труды которого имеют значение источника, писал, что Абхазия (Авхети) - «часть Мингрелии северная, которую турки и кабардинцы имянуют Авхазос, наши древние именовали обезы. Ныне оной большую часть кубанцы наполняют» (В. Н. Татищев. История Российская, т. 1. Москва-Ленинград, 1962, с. 171). Кубанцами же, наводнившими северную Мегрелию, по русским источникам, назывались черкесско-адыгские племена, действительно проживавшие на Кубани. Еще в первой четверти XVI века С. Герберштейн в своих знаменитых «Записках о Московии» писал, что к юго-востоку от Азовского моря «по р. Кубани, впадающей в болото (Азовское море – Дж. Г., живет народ афгазы». Тот же автор считал, что «за рекой Кубанью находится Мингрелия» (С. Герберштейн. Записки о Московии. Москва, 1988, с. 181). На карте Джакопо Гастальди (1561 г.) по реке Кубани действительно обозначен Авсvаs rеgi с городом Асuа (см. карту №1). Город Цхуми, т. е. Сухуми, апсуа-абхазы по настоящее время называют Acua. Совершенно ясно, что именно кубанцы, как справедливо пишет В. Н. Татищев, «наполнили», т. е. заселили Северную Мегрелию. Как часто бывало в таких случаях, они привезли с собой даже название своего главного населенного пункта Acua, назвав им главный населенный пункт уже на новом месте обитания.



Еще один известный русский историк А. Н. Дъячков-Тарасов (родом из Абхазии) в 1905 г. писал: «Абхазцы не всегда обитали там, где теперь живут, а предания их, многие исторические данные и обычаи указывают, что они пришли с севера и потеснили картвельские племена, пока не остановились у Ингури». О переселении апсуа-абхазов из северного Кавказа А.Н Дъячков-Тарасов писал и в 1903 году (а так же в 1909-1910 годах), указав при этом, что «произошло это не так давно, быть может в XVI-XVII веках» (А. Н. Дъячков-Тарасов. Гагры и его окрестности. Тифлис, 1903, с. 36–37); А. Н. Дъячков–Тарасов. Бзыбская Абхазия. – Известия Кавказского Отделения Русского Географического Общества (ИКОРГО), т. XVII. Тифлис, 1905, с. 85; А. Н. Дъячков–Тарасов. Абхазия и Сухум в XIX столетии. – ИКОРГО, т. XX. Тифлис, 1909–1910, с. 152, 210). Абсолютно точное заключение.



Свои соображения об истории апсуа–абхазов высказал и современный русский ученый, теолог, профессор Андрей Кураев, выступая на первой Всероссийской православной миссионерской конференции 26 июня 2013 года. На вопрос – «какое отношение те, кого мы сегодня называем абхазами, имеют к Абхазии» - он ответил: «Есть факт - есть потрясающие древние христианские православные храмы на территории Абхазии; было древнее православное Абхазское Царство, была Абхазская православная церковь. Все это правда. Вопрос только в том, те, кто сегодня там живут, какое к этому имеют отношение? Парадокс состоит в том, что сами себя эти люди называют апсуа, страну свою называют Апсны, не Абхазию. А слово Абхазети - это слово грузинское, т. е. те, кто когда-то называли себя абхазами, эта была часть грузинского этноса, типа мегрелов и т. д. И, скажем, грузины считают так, грузинские историки. Они полагают, что вот эти аутентичные абхазы православные, единые с грузинским народом и церковью и т. д., они были вырезаны и изгнаны турками в XVI-XVII веках оттуда, с этого побережья, отчасти исчезли и отчасти ушли в глубокую горную Грузию на восток. А на опустевшие прибрежные земли турецкие власти спустили черкесов из гор и сказали: вот вы теперь живите здесь. То есть, получается, что нынешнее население Абхазии - они там недавно; но им льстит считать себя строителями тех древних храмов и их наследниками… Они тех древних абхазов не победили, без их помощи как-то эта депортация произошла. Но унаследовали их землю, отчасти их имя, но не для себя, а для туристов. Себя они не называют абхазами - только на русском языке и в беседах с иностранцами» (https://www.youtube.com/watch?v=bVsiIS5GXvU).



Такова правдивая, свободная от политики оккупанта многовековая история Абхазии, которую хорошо знали в России в прошлом и еще лучше знают сегодня. Независимо от того, кто, когда и откуда пришел на современную территорию Абхазии, факт ее единства с остальной Грузией, факт единства абхазов и грузин не подлежит никакому сомнению. Фальшивая история Абхазии сочинена и озвучена главой государства-оккупанта лишь для того, чтобы разрушить это многовековое единство, запечатленное в грузинских (и не только грузинских) летописях, памятниках культуры и национальном самосознании.





С учетом вышеизложенной истории и реалий XVIII-XIX веков, не соответствует действительности утверждение В. Путина о вступлении Абхазии в состав России как независимого государства. На Карте Российской Империи 1793 года (см. приложение №3), в которой обозначена и Грузия, отсутствует такое «независимое» государство, как Абхазия, подразумеваясь в составе грузинской провинции - Мегрелии (на карте не обозначена и «независимая» Осетия). О принадлежности Абхазии к Мегрелии говорится в прошении ее владетеля Григория Дадиани о принятии в подданство России (декабрь 1803 года). Свое прошение в Петербург он подает как «законный владетель Одишский, Лечхумский, Сванетский, Абхазский и всех земель, искони предкам моим принадлежащих и самодержавный оных повелитель» (Национальный Центр Рукописей Грузии, коллекция А. IV, №1130, д. 1). После этого Россия с помощью правителей Мегрелии приступила к присоединению Абхазии. При этом, необходимо отметить, что Абхазия, подобно остальной Грузии, в состав России вошла не как единая и независимая политическая единица, а раздробленная на три отдельные владения. Важно отметить, что все они были включены в состав Российской Империи как провинции исторической Грузии. Главноуправляющий Грузией П. Цицианов, готовя почву для присоединения Абхазии и в этих целях ссылаясь на историю, 27 октября 1903 года государственному канцлеру Российской Империи графу А. Р. Воронцову писал следующее: «Между тем долгом почитаю коснуться истории Келеш-Бека (владетель Абхазии-Дж.Г.) и его владения. В 15-ом веке, а именно до 1414 года от Рождества Христова, когда Иверия не была разделена, он, Келеш-Бек известен был по имени Шервашидзе: владение его составляло одно из провинции Иверии» (Акты, собранные Кавказской Археологической комиссией, т. 2. Тифлис, 1868,с. 463). Абхазия и после 1414 года являлась провинцией Грузии, о чем хорошо знали в Петербурге (см. приложения №№ 2, 3). На историю оперировал Министр Иностранных Дел России Андрей Будберг, когда он 25 сентября 1806 года Главноуправляющему Грузией И. Гудовичу писал о воле Императора присоединить Абхазию. В своем послании А. Будберг выражал желание занять Гонийскую, Батумскую, Потийскую, Анаклийскую, Исгаурскую (Тамышскую-Дж. Г.), Сухумскую и Анапскую крепости, «издревле принадлежавшия к царству Грузинскому. Следовательно, нельзя не желать возможности присоединить все сии места под державу Российскую, дабы тем вящше обезпечить Грузию и усмирить Закубанские народы, находящие пристанище в Анапе и других турецких городах» (Акты, Собранные Кавказской Археологической Комиссией, т. 3. Тифлис, 1869,с. 525-526 ). Таким образом, своеобразным правовым аргументом для присоединения Черноморских крепостей, включая Сухумскую и даже Анапскую, служили их принадлежность к исторической Грузии. Тем самым, как пишет Министр Иностранных Дел России, надежнее обеспечивалась безопасность самой Грузии, к тому времени уже аннексированной Россией.



Процесс присоединения Абхазии к России длился 10 лет. Первый шаг был сделан 9 июня 1805 года, когда на верность России и Мегрельскому княжеству присягнули владетели Самурзакано (территория между реками Ингури и Галидзга), заявив: «Мы есть рабы как Всемилостивейшаго Государя, так и самодержца Мингрелии Левана Дадиани, ибо с нашей землею издревле принадлежали Мингрельскому самодержцу кн. Дадиани» (Акты…, т. 2, с. 527). Под клятвой владельцев Самурзакано, составленной на грузинском языке, стоит печать Чкондидского митрополита Виссариона (Дадиани).



осле решения Самурзаканского вопроса, временная правительница Мегрелии Нино Багратиони-Дадиани 8 июля 1808 года перед императором поставила вопрос о принятии в подданство России Абхазии – территории между реками Галидзга и Бзыбь. Она сама привела владетеля Абхазии Сефер-бека (Георгий Шарвашидзе) к присяге на верность России. «Итак, самодержавнейший государь, ныне время удобное принять Сефер-бека под Ваш покров, ибо он есть член (нашего дома) и сосед наш, да и прежде находился под рукою нашего владения. Таковым нашим действием входит в подданство Вашего Императорского Величества вместе с нами и Абхазия..», - писала императору Нино Багратиони-Дадиани (Акты…, т. 3, с. 201). Усилиями временной правительницы и всего княжеского дома Мегрелии владетель Абхазии Георгий Шарвашидзе, а также верные ему князья и дворяне 12 августа 1808 года подписали «просительные пункты» на имя Императора о приеме Абхазии в подданство России. Владетель клялся быть «покорен главноуправляющему Грузиею вместе с верными и усердными рабами и подданными» (Акты…, т. 3, с. 209). «Просительные пункты», составленные на грузинском языке, были утверждены императором 17 февраля 1810 года.



Отдельно от остальной Абхазии приняло подданство России и Цебельда. Владельцы края по уговору специально приехавшей к ним Нино Багратиони-Дадиани (Акты, собранные Кавказской Археологической Комиссией, т. 4. Тифлис, 1870, с. 430) и по приглашению Левана V Дадиани, прибыли в центр Самурзакано (в Окуми) и 29 ноября 1815 года подписали составленную на грузинском языке клятву на верность императору России и владетелю Мегрелии (Акты, собранные Кавказской Археологической Комиссией, т. 5. Тифлис, 1873, с. 507-508). Клятву принял и свою печать приложил Цайшский митрополит Григол (Чиковани).



Таким образом, современная территория Абхазии вступила в подданство России не как независимое государство, а как провинция исторической Грузии. И после вступления в состав Российской Империи она была подчинена Главноуправляющему Грузией, исторической частью которой являлась Абхазия.





В. Путин говорит об «оккупации» Абхазии в 1918 году независимой Грузией с помощью германских войск. Оставим в стороне, что именно Россия оккупировала и затем аннексировала Абхазию - историческую провинцию Грузию; именно Россия устроила настоящий геноцид абхазскому народу, уничтожив или изгнав его значительную часть в Турцию (мухаджирство), а оставшихся на родине объявив «виновным населением». Автором мифа об оккупации Абхазии Грузией являются большевистские оккупанты, изгнанные из Абхазии в мае 1918 года Грузинской Национальной Гвардией (газ. Сакартвело, 1918, 1 июня). После объявления независимости (26 мая 1918г.) Грузия стремилась восстановить свою государственность в исторических границах. В этих целях правительство Грузии заключило договор с Абхазским Народным Советом (11 июня 1918г.). Он предусматривал пребывание грузинской гвардии в Абхазии (Центральный Государственный Архив Абхазии – ЦГАА -, ф.и – 39, оп. 1, д. 6, л. 2). Когда части национальной гвардии прибыли в Сухуми, сепаратистки и пробольшевистски настроенные члены Абхазского Народного Совета, находившиеся в явном меньшинстве, подняли шумиху об «оккупации» Абхазии грузинскими войсками и потребовали его вывода из Абхазии. 17 июля 1918 года Абхазский Народный Совет почти единогласно (при двух воздержавшихся) отклонил требование вооруженной группы «Кяраз» и высказался «о необходимости присутствия здесь грузинских частей» (ЦГАА, ф.И – 39, оп. 1, д. 3, лл. 5-6). 18 июля 1918 года представитель правительства Грузии в Народном Совете Абхазии И. Рамишвили потребовал вывода грузинских войск из Абхазии, что было отвергнуто самими абхазами (ЦГАА, ф.И – 39, оп. 1, д. 3, л. 9, 10-12). Такую же позицию занимали абхазы и в последующих заседаниях Народного Совета.



В «оккупированной» Абхазии 13 февраля 1919г. впервые прошли демократические многопартийные выборы. Избранный всеобщим и тайным голосованием Народный Совет 20 марта 1919 года принял «Акт об автономии Абхазии», в котором читаем: «Абхазия входит в состав Демократической Республики Грузия, как ее автономная единица» (ЦГАА, ф.И– 39, оп. 1, д. 16, л. 41). О какой оккупации после этого может идти речь?



В мирном договоре между Грузией и Советской Россией, последняя признала независимость Грузии, зафиксировав границу между двумя странами по реке Псоу. Согласно договору (статья IV), Россия обязывалась признать Сухумский округ как «безусловно входящий в состав грузинского государства» (Оккупация, практическая аннексия Грузии, документы и материалы. Тбилиси 1990, с. 75-76).



В. Путин говорит о жестокостях, совершенных грузинскими и немецкими «оккупантами» против абхазского народа. Судя по всему, господин президент имеет в виду события июня-августа 1918 года, когда в Абхазии (в Очамчирском р-не) высадился турецкий десант, состоящий из солдат Османской Империи абхазского происхождения (потомков мухаджиров). Известные абхазские деятели (Д. Алания, М. Тарнава и др.) 29 ноября 1919 года писали в Правительство Грузии о снаряжении генералом Г. Мазниашвили против десанта «экспедиционного отряда из кубанских казаков, бежавших от большевиков, германцев, греков и местного мегрельского населения». При этом авторы письма подчеркивали особую жестокость не грузин и не немцев, а русских казаков, которые «врывались в мирные абхазские деревни, забирая все мало-мальски ценное, совершая насилие над женщинами» (ЦГАА, ф.и – 39, оп. 1, д. 11, л. 12). О жестокостях казаков против мирного абхазского населения писал и известный абхазский общественный деятель С. Басария (С. Басария. Абхазия. Сухуми, 1923, с. 95). Правительство Грузии 3 сентября 1918 года приняло решение о расследовании действия грузинских войск в Абхазии в целях возмещения убытков населению (ЦГИАГ, ф. 1861, оп. 2, д. 37, л. 12; ЦГАА, ф.И – 39, оп. 1, д. 9, лл. 3, 25, 35, 40-41 и др.).



После насильственной советизации Грузии, ее оккупации и аннексии Советской Россией (февраль-март 1921г.), были образованы ССР Грузия и ССР Абхазия, которыми правили незаконные оккупационные власти - революционные комитеты (ревкомы). Решение о временном объявлении Абхазии Советской Социалистической Республикой было принято в Батуми 28 марта 1921 года руководителями ССР Грузии (Г. Орджоникидзе, Ш. Элиава, С. Кавтарадзе, М. Торошелидзе) с участием представителей Абхазии (Е. Эшба и Н. Лакоба). Бюро ЦК Компартии Грузии 14 мая 1921 года заслушал доклад Е. Эшба и подтвердил «решение совещания представителей Грузии и Абхазии в Батуме о том, что Абхазия остается самостоятельной впредь до созыва съезда советов Абхазии, на котором окончательна должен вырешиться вопрос о политическом положении Абхазии» (Архив МВД Грузии, ф. 14, оп. 1, д.11, л. 13). Формальная и временная самостоятельность Абхазии никогда не признавалась Москвой, поэтому среди Кавказских республик ССР Абхазия ни разу не упоминается в документах центральных советских и партийных органов, а также в выступлениях и письмах В. Ленина. С марта по декабрь 1921 года ССР Абхазия подразумевалась только в составе Грузии, а не наоборот, как заявил В. Путин. Она финансировалась Ревкомом Грузии, принимавшим обязательные для исполнения властями Абхазии решения. На заседаниях ревкома Грузии в 1921 году неоднократно обсуждались вопросы об открытии кредита для Абхазии, о Ткварчельских шахтах, о заключении Бзыбской концессии и т. д. 16 ноября 1921 года Кавказское Бюро ЦК РКП (Кавбюро) признало «экономически и политически нецелесообразным существование независимой Абхазии» и предложило ей вступить в состав Грузии на договорных началах или в состав России в качестве автономной области. Решением того же Кавбюро от 24 ноября 1921 года партийная организация Абхазия подчиняется ЦК Компартии Грузии (Архив Абхазского Обкома Компартии Грузии, ф. 1, оп. 1, д. 42, лл. 143, 149).



16 декабря 1921 года ССР Грузия и ССР Абхазия объединились (Архив Абхазского Обкома Компартии Грузии, ф. 16, оп. 1, д. 40, л. 224). Взаимоотношения были оформлены конституционно. В первом пункте первой главы Конституции советской Грузии, принятой 28 февраля 1922 года, читаем: «В состав Социалистической Советской Республики Грузия входит… Социалистическая Советская Республика Абхазия» (Конституция ССР Грузии. Тбилиси 1922). Согласно первой Конституции ССР Абхазии (глава I, п. 2; глава II, п.17), принятой 27 октября 1926 года, Абхазия входит в состав ССР Грузии. «Кодексы, декреты и постановления, принятые Всегрузинским Центральным Исполнительным Комитетом (ЦИК) с распространением их действия на всю территорию ССР Грузии, имеют обязательную силу и на территорию ССР Абхазии»,- читаем во второй главе (п.22) Конституции Абхазии. На территории Абхазии действовали все постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров (СНК) Грузии (п.23); Всегрузинский съезд советов и ЦИК имели право отмены постановления съезда советов, ЦИК и СНК Абхазии (п.24). Согласно п.25 (а также глава VI, п. 92), бюджет Абхазии являлся составной частью бюджета Грузии (Основной закон (Конституция) ССР Абхазии. Сухуми, 1926). Как видим, не Грузия входила в состав ССР Абхазии, а наоборот, Абхазия входила в состав ССР Грузии. Следовательно, г-н В. Путин обманут своим окружением (что маловероятно) или он сам умышленно вводит в заблуждение собственный народ и международную общественность.



К сожалению, В. Путин, юрист по специальности, плохо знаком и с первой Конституцией СССР, действовавшей в 1924-1936 годах. В ней Абхазия упоминается лишь в статусе автономной республики. IV глава, п. 15 первой Конституции СССР гласит: «Автономные республики Аджария и Абхазия и автономные области Юго-Осетия, Нагорный-Карабах и Нахичеванская посылают в Совет Национальностей по одному представителю» (История Советской Конституции. Сборник документов. 1917-1957. М., 1957, с. 227-229). Чтобы понять настоящий, а не вымышленный статус Абхазии, заметим, что автономные республики РСФСР посылали в Совет Национальностей Верховного Совета СССР по пять представителей. А ССР Абхазия (на самом же деле автономная республика) была представлена в Совете Национальностей на уровне автономных областей, посылая туда лишь одного представителя.



В 20-х годах ХХ века ССР Абхазия и де-юре (по Конституции СССР), и де-факто являлась автономной республикой, руководящие органы которой целиком и полностью зависели от руководящих органов Грузии. СНК Грузии на своих заседаниях довольно часто рассматривал вопросы, связанные с Абхазией. Так например, 30 апреля 1924 года СНК Грузии рассматривает вопрос «Об утверждении штатов Абхазской автономной Советской Социалистической Республики»; 16 мая того же года - о смете лечебных подразделений Наркомата Здравоохранения Абхазии на 1923-1924 годы; 20 августа Правительство Грузии обсуждает вопрос о бюджете Абхазии на 1924-1925 годы и т. д. (Центральный Архив Новейшей Истории Грузии, ф. 600, оп. 1, д. 295, лл. 24, 25, 40; д. 880, лл. 1, 5). 21 апреля 1925 года СНК Грузии рассматривает ходатайство СНК Абхазии о введении в пяти уездах должности заведующего отдела записи актов гражданского состояния (Центральный Архив Новейшей Истории Грузии, ф. 600, оп. 1, д.529, л. 16). 29 мая 1926 года СНК Грузии принимает постановление по вопросу «О штатах народных комиссариатов Автономной Республики Абхазия на 1926/27 бюджетный год»; 24 августа того же года СНК Грузии не удовлетворил ходатайство Совета Народного Хозяйства Абхазии об увеличении его штата на два человека (Центральный Архив Новейшей Истории Грузии, ф. 600, оп. 1, д.895, лл. 34, 39; д. 897, л. 90). Вопросы, связанные с созданием или упразднением учреждений, местными налогами, производством, страхованием, зарплатой чиновников народных комиссариатов Абхазии также становились предметом рассмотрения на заседаниях СНК Грузии (Центральный Архив Новейшей Истории Грузии, ф. 600, оп. 1, д.295, л.5; д. 301, л. 33; д.302, л. 24; д. 895, л.88; д. 919, л. 13; д.1384, лл. 3, 9,25, 48, 58, 60, 69, 75, 83, 185 и т. д.).



С 1922 года все решения по кадровым и другим вопросам политического и организационного характера, касающиеся Абхазии, принимались исключительно Центральным Комитетом Компартии Грузии (Архив МВД Грузии, ф. 14, оп.1, д.192, лл. 94, 244, 470, 541; д.193, л.844; д. 490, л. 2; оп.2, д.12, л.25; д. 17, л. 18, 26; д. 358, лл. 39, 45; д.363, лл. 18, 19, 36, 49; 364, лл. 63, 66, 76; оп. 3. д. 1, лл. 9-10; д. 2, л. 18, 30; д.17, лл. 8, 28; д. 25, л.2). Так например, 14 февраля 1922 года президиум ЦК Компартии Грузии рассматривает вопрос «О телеграмме из Сухума о трениях в областкоме». Постановли: «Ввиду создавшегося положения между большинством и меньшинством областкома Абхазии, возложить ответственность за проведение Абхазского съезда советов на членов ЦК Губели, Эшба и Атарбекова. В случае невозможности примирения областком распустить и созвать партконференцию не позже трех недель» (Архив МВД Грузии, ф. 14, оп.1, д.192, лл. 150, 151). 24 ноября 1923 года президиум ЦК Компартии Грузии обсудил «Вопросы Абхазии» и постановил: 1. Состав обкома утвердить; 2. Предложить обкому выдвинуть на пост председателя Верховного Суда абхазца; 3. Тов. Бахтадзе отозвать для газетной работы в Тифлисе; 4. Секретариату наметить совместно с ЦКК комиссию для детального ознакомления с положением на месте» (Архив МВД Грузии, ф. 14, оп.1, д.492, л. 93). 16 мая 1924 года секретариат ЦК Компартии Грузии еще раз обсуждает «Вопросы Абхазии», а) о призыве 1902 г.» Постановили: «1) Согласиться с постановлением Абхазского обкома по вопросу о привлечении и абхазцев в территориальные войска; 2) от призыва в этом году в кадровые войска абхазцев освободить и предложить обкому повести агитационную работу по привлечению абхазцев в кадровые части в будущем году; 3) остальное население Абхазии призвать на общих основаниях…; б) о концессиях. 1) Принципиально признать приемлемым заключение на выгодных условиях концессий; 2) Оформление поручить Госплану и просить вырешить этот вопрос в срочном порядке» (Архив МВД Грузии, ф. 14, оп.2, д.17, л.40). 10 декабря 1926 года секретариат ЦК Компартии Грузии заслушивает доклад Н. Лакоба «О коренизации советского аппарата» и постановляет: «Работу комиссии одобрить и продолжить в дальнейшем вести работу в том же духе» (Архив МВД Грузии, ф. 14, оп.3, д.29, л. 57).



Приведенные примеры доказывают полную абсурдность утверждения о независимости Абхазии в 20-х годах ХХ века. Они наглядно показывают, что ССР Абхазия являлась автономной частью Грузии и управлялась ею как по государственной, так и по партийной линии в строго централизованном порядке, как это было принято в СССР (с середины 30-х годов централизация власти еще больше усилилась). На фоне приведенных примеров и с учетом Конституции СССР, кажется вполне законным и логичным решение от 11 февраля 1931 года, принятое VI съездом Советов Абхазии о переименовании ССР Абхазии в «Автономную Социалистическую Советскую Республику Абхазии» (ЦГАА, ф. 1, оп. 1, д. 1359, лл. 286-289). Тем самым Конституции Грузии и Абхазии были приведены в соответствие с Конституцией СССР. Переименование Абхазии в автономную республику не повлекло за собой ущемление конституционных прав, определенных Конституцией 1926 года. То есть полномочия автономной Абхазии оставались такими же, что и в условиях ССР Абхазии - до 11 февраля 1931 года. Здесь же уместно напомнить, что по разным соображениям, кроме Абхазии, большевики создали и другие Советские Социалистические Республики, о которых давно никто, кроме специалистов не помнит. Например, существовали Крымская, Нахичеванская, Хорезмская, Бухарская советские социалистические республики, Донская, Северокавказская, Терская советские республики, «независимая» Дальневосточная республика и т. д. Со временем, исчерпав свои функции, они были упразднены, некоторые преобразованы в автономные республики или в административные единицы в составе соответствующих союзных республик. То же самое произошло и с ССР Абхазией.



В. Путин совершенно необоснованно стремится подчеркнуть присутствие грузинского фактора в проведении репрессии 30-х годов в Абхазии; его задача, убедить абхазов, что их главными врагами были и остаются грузины, в том числе лица, занимавшие высшие посты в СССР. Никто не спорит, что И. Сталин, которого превозносят с современной России, а также Н. Хрущев, Н. Ежов, Л. Берия (которого также превозносят в современной России), Н. Лакоба и другие большевистские лидеры были палачами. Но В. Путин специально акцентирует внимание на грузин - И. Сталина и Л. Берия. Он не может не знать, что в природе не существует указание И. Сталина «НКВД во главе с Берией» о принятии жестких мер в отношении конкретно абхазов. В 1937-1938 годах в Абхазии произошло то, что происходило во всем Советском Союзе – необоснованные репрессии, жертвами которых стали представители разных национальностей (Большой террор в Абхазии (Абхазская АССР). 1937-1938, тт. I, II, III. Евросовет, 2017). Кстати Л. Берия возглавил НКВД 25 ноября 1938 года, когда репрессии в Абхазии (и не только в Абхазии) практически были завершены.



В. Путин валит с больной головы на здоровую, приписывая грузинам цель поглощения Абхазии и абхазов. Такую цель всегда преследовала и сегодня преследует Россия. А грузины всячески этому противодействовали и будут противодействовать. Кутаисский генерал-губернатор Д. Святополк-Мирский 27 октября 1866 года докладывал начальству: «Одно только есть радикальное средство для устранения всякой для нас опасности со стороны Сухумского отдела – это переселение в Турцию жителей Абхазии… Если решиться на такую меру, то всякие другие соображения сделаются излишними и вопрос решится раз и навсегда» (Центральный Государственный Архив Грузии, ф. 545, оп. 1, д. 91, л.21). Как известно, Россия «решилась на такую меру», устроив абхазам, говоря словами В. Путина, «то, что сегодня называется геноцидом». Продолжением геноцида являлось объявление абхазов, по указу Императора от 31 мая 1880 года, виновным населением. Перед нами докладная записка Кутаисского генерал-губернатора Ф. Гершельмана начальству от 2 сентября 1900 года. Вот что сказано в ней о «виновных» абхазах: «Абхазцы, составляющие главную массу населения округа, до сих пор представляют из себя народность крайне малокультурную, малоразвитую как в умственном, так и нравственном отношении, шаткую в своих религиозных убеждениях и не раз уже проявившую свою политическую неблагонадежность… Помочь делу можно внесением в край русской гражданственности… Лучшим средством осуществления ея надо бесспорно признать колонизацию края русским населением» (А. Силагадзе, В. Гурули. Из истории борьбы за неделимость Грузии. Раздел II. Очерк. Документы. Тбилиси, 1999, с. 80).



Что дальше? В обширном документе, подготовленном канцелярией Главноначальствующего по военно-народному управлению Кавказского края и переданном для рассмотрения в Совет Главноначальствющего гражданской частью на Кавказе 12-15 марта 1904 года, анализируется деятельность представителей «грузинской партии, противодействующей мероприятиям правительства по обрусению населения округа» (А. Силагадзе, В. Гурули. Из истории борьбы за неделимость Грузии. Раздел II, с. 86). В нем сделан вывод, что «грузинское движение в Сухумском округе служит тормозом к обрусению края» (А. Силагадзе, В. Гурули. Из истории борьбы за неделимость Грузии. Раздел II, с. 97). С этим «тормозом», который спасал абхазов от обрусения, решил покончить Совет Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе. На своем заседании от 1 мая 1904 года, Совет принял решение о бессрочной высылке из пределов Кавказского края активных членов грузинской партии, в том числе Тедо Сахокия, Акакий Чхенкели, Антимоз Джугели, Иван Гегия (всего 8 человек) за противодействие «мероприятиям правительства по обрусению населения округа». В решении Совета Главноначальствующего вынесен вердикт и в отношении грузинского духовенства, который благодаря «своей крайне политической неблагонадежности, не только не сочувствует всем благим мероприятиям правительства, направленным к скорейшему обрусению населения округа, но даже выказывают со своей стороны противодействия таковым». Поэтому «Совет признал необходимым о сих действиях указанных лиц довести до сведения экзарха Грузии» (А. Силагадзе, В. Гурули. Из истории борьбы за неделимость Грузии. Раздел II, с. 131-132).



Приведенные документы показывают, что именно Россия ставила целью «поглощение», ассимиляцию абхазов, а грузин наказывали за противодействие этим «благим мероприятиям правительства». Сегодня, когда сильно ослаблен грузинский «тормоз», Россия продолжает проведение «благих мероприятий» по «скорейшему обрусению населения» оккупированной Абхазии.



Что касается «одного из первых президентов» (Звиада Гамсахурдия), он не отменял автономию Аджарии, а автономия Абхазии в период правления «одного из первых президентов», наоборот, была еще больше укреплена. В результате переговоров между Тбилиси и Сухуми в июле-августе 1991 года был принят новый избирательный закон Абхазии, а также внесены изменения в Конституцию автономной республики. Выборы в Верховный Совет Абхазской АССР проводились в 65 одномандатных округах, составленных по национальному принципу. Коренному населению – абхазам и грузинам предоставлялось соответственно 28 и 26 мест. При этом абхазы составляли 17% населения, а грузины – 47%; представители остальных национальностей избирали 11 депутатов. Председателем Верховного Совета (первым лицом автономии) избирался этнически абхаз, его первым заместителем – этнический грузин; председателем правительства назначался этнический грузин, его первым заместителем – этнический абхаз. Для утверждения члена правительства Абхазии требовалось квалифицированное большинство; оно требовалось и для принятия решения о назначении референдума, об изменении статуса автономной республики. Набрать две трети голосов абхазы и грузины могли только при взаимном согласии (Региональные конфликты в Грузии. Юго-Осетинская автономная область, Абхазская АССР. Сборник политико-правовых актов. Составил Т. Диасамидзе (1989-2001). Дополненное издание (1989-2011). Тбилиси, 2002-2011, с. 145-146, 174-189).



Таким образом, принятые летом 1991 года согласованные между Тбилиси и Сухуми решения, оформленные конституционно, были взаимовыгодными. Они не упраздняли, как утверждает В. Путин, а укрепляли автономию Абхазии, одновременно гарантировали сохранение территориальной целостности Грузии. Следовательно, причины войны в Абхазии 1992-1993 годов следует искать не в отмене автономии, чего не было, а в политике России, в основе которой лежала и лежит давно разработанная и неоднократно озвученная В. Путиным сфальсифицированная история Грузии.



Исторические «разыскания» господина президента РФ свидетельствуют о нежелании Кремля урегулировать взаимоотношения с Грузией. Более того, они представляют угрозу для безопасности Грузии, ибо опираются не на достоверные факты, на источники, а на танки и ракеты. Фальшивая история служит «обоснованием» политики оккупации и ползучей аннексии Абхазии; политики этнической чистки, геноцида против грузинского населения, осуществленной и осуществляемой в автономной республике при решающей поддержке Российской Федерации. Она направлена против политики восстановления доверия, примирения грузин и абхазов, проводимой Тбилиси. Цель истории в Путинском изложении – дальнейшее обострение грузино-абхазских взаимоотношений, окончательное разобщение родственных грузин и абхазов; расчленение Грузии, ее дискредитация и изоляция на международной арене, навязывание пресловутых «новых реалий» на Южном Кавказе.



История в кривом кремлевском зеркале представляет собой острое оружие в гибридной войне, которую Россия интенсивно ведет против Грузии. Более опасным новшеством в стратегии и тактике ведения гибридной войны является подключение к ней «цивилизованных» союзников - некоторых западных ученых-историков, к сожалению, оказавшихся на службе агрессивных имперских интересов Москвы. С их помощью она пытается дискредитировать Грузию и ее прозападный курс перед Европой, дискредитировать грузинский народ. В качестве примера достаточно назвать книгу, составленную целиком и полностью в духе и с учетом исторических «взглядов» В. Путина: «Грузия в пути. Тени Сталинизма. Составители Марк Юнге, Бернд Бонвеч, Даниель Мюллер. М., 2017». Ознакомление с ней позволяет, понять серьезную опасность, заключающую в себе история Грузии, ее оккупированных регионов, сфальсифицированная в духе русской имперской идеологии и политики. Грузия вынуждена и обязана обороняться от гибридной атаки Кремля и его союзников…





Приложения – исторические карты



Карта №1





Карта №2





Карта №3





