Посольство США: Вашингтон не признает т. н. выборов в Абхазии

12.03.2022 Соединенные Штаты не признают легитимность т. н. парламентских выборов, состоявшихся в грузинском регионе Абхазия 12 марта, и не признают их результаты. Об этом говорится в специальном заявлении посольства США в Тбилиси, опубликованном в день выборов в де-факто парламент Абхазии.



«Наша позиция по Абхазии и Южной Осетии остается четкой: эти регионы являются неотъемлемой частью Грузии. Соответственно, мы вновь заявляем о нашей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.



Особенно учитывая неспровоцированную, неоправданную и жестокую войну России в Украине, как никогда важно отстаивать эти фундаментальные принципы.



Поэтому мы призываем Россию прекратить войну в Украине и в Грузии, выполнить все свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года, включая вывод своих войск на довоенные позиции, отмену признания ею грузинских районов Абхазии и Южную Осетию как независимых государств и обеспечение свободного доступа гуманитарной помощи в эти регионы», — говорится в заявлении.









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