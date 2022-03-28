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    Абхазский «министр обороны» обещает военную помощь России
    28.03.2022
    «Министр обороны» оккупированной Абхазии Владимир Ануа пообещал Москве военную помощь для достижения целей президента Путина в Украине.

    Информационное агентство «Апсныпресс» 25 марта цитирует слова Ануа, что Сухуми «всецело поддерживают специальную военную операцию, проводимую Российской Федерацией на Украине».

    «Мы внимательно отслеживаем процессы, проходящие как на Украине, так и в Черноморском регионе в целом», — сказал он.

    По словам Владимира Ануа, «НАТО — Грузия 2022» ясно показали, что официальный Тбилиси не отказался от воинственной риторики и курса на вступление в Североатлантический альянс».

    Подчеркнув сложную военно-политическую обстановку в регионе, Ануа еще раз подчеркнул, что абхазские вооруженные силы находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

    «В случае обострения ситуации Вооруженные силы готовы выполнить свой долг по защите государственного суверенитета и независимости Республики Абхазия», — добавил он.

    Москва начала полномасштабную военную агрессию против Украины 24 февраля после того, как президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской областей.

    Газета Washington Post 26 марта со ссылкой на представителя Министерства обороны США написала, что Россия «выводит свои войска из Грузии» для укрепления своих вооруженных сил в Украине. Под этими войсками он имел в виду российские военные базы на оккупированных территориях Грузии.

    Власти в оккупированного Цхинвали подтвердили, что Москва перебросила часть своих войск, в том числе этнических осетин, из региона в Украину. Вооруженные силы региона интегрированы в российскую армию и подчиняются российскому командованию.

    Что касается властей оккупированной Абхазии, они пока не подтвердили участие этнических абхазских солдат в войне России против Украины.


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