С 2020 года в грузинских клиниках бесплатно обслужили 2440 жителей Абхазии и Цхинвальского региона

30.03.2022 С 2020 года по март 2022-го включительно бесплатное медобслуживание в грузинских клиниках получили 2440 жителей оккупированных Россией территорий – Абхазии и Цхинвальского региона. Об этом пишет агентство «Интепрессньюс» со ссылкой на Аппарат госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.



В частности, в 2020 году «Государственной программой реферального обслуживания» воспользовались 892 пациента, в 2021 году – 1248, в январе-марте 2022-го – более трехсот.



Кроме того, по информации грузинского ведомства, в грузинские клиники за медицинской помощью обратились 862 жителя оккупированных территорий с диагнозом «коронавирус». В 2020 году медобслуживание получили 262 ковид-пациента из Абхазии и Южной Осетии, в 2021 году – 600.



Как сообщается на официальном сайте грузинского ведомства, госпрограмма «предназначена для жителей Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, не имеющих грузинского паспорта или удостоверения личности». Ведущие клиники предоставляют пациентам медицинские услуги бесплатно, сказано в сообщении.









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