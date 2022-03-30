.: Лента Новостей
  • В Украине погиб доброволец из Абхазии
  • В Сухуми объяснили нежелание Абхазии входить в состав России стремлением к независимости
  • Шамба: Я не знаю политической силы в Абхазии, которая бы отказалась от независимости
  • В Абхазии заявляют, что намерений вхождения в состав РФ у них нет
  • Дела Джабиева и Атейба: Amnesty International о пытках и жестоком обращении
  • С 2020 года в грузинских клиниках бесплатно обслужили 2440 жителей Абхазии и Цхинвальского региона
  • Абхазский «министр обороны» обещает военную помощь России
  • В оккупированной Абхазии прошел второй тур «парламентских выборов»
  • Посольство США: Вашингтон не признает т. н. выборы в Абхазии
  • Посольство США: Вашингтон не признает т. н. выборов в Абхазии

    •
     
    С 2020 года в грузинских клиниках бесплатно обслужили 2440 жителей Абхазии и Цхинвальского региона
    30.03.2022
    С 2020 года по март 2022-го включительно бесплатное медобслуживание в грузинских клиниках получили 2440 жителей оккупированных Россией территорий – Абхазии и Цхинвальского региона. Об этом пишет агентство «Интепрессньюс» со ссылкой на Аппарат госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.

    В частности, в 2020 году «Государственной программой реферального обслуживания» воспользовались 892 пациента, в 2021 году – 1248, в январе-марте 2022-го – более трехсот.

    Кроме того, по информации грузинского ведомства, в грузинские клиники за медицинской помощью обратились 862 жителя оккупированных территорий с диагнозом «коронавирус». В 2020 году медобслуживание получили 262 ковид-пациента из Абхазии и Южной Осетии, в 2021 году – 600.

    Как сообщается на официальном сайте грузинского ведомства, госпрограмма «предназначена для жителей Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, не имеющих грузинского паспорта или удостоверения личности». Ведущие клиники предоставляют пациентам медицинские услуги бесплатно, сказано в сообщении.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия