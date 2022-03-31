В Сухуми объяснили нежелание Абхазии входить в состав России стремлением к независимости

31.03.2022 Председатель партии "Возрождение" Леонид Лакербая заявил, что народ на референдуме принял решение закрепить в Конституции стремление к независимости.



"Народ Абхазии выбрал путь независимости. Это закреплено в Конституции республики и подтверждено на референдуме. Желание народа Абхазии укреплять и развивать независимость своего государства ни в коей мере не означает, что мы не ценим союзнические отношения с Россией", - сказал Лакербая в четверг журналистам в Сухуми.



Он подчеркнул, что Россия - стратегический партнер и союзник Абхазии, выразив благодарность Москве за обеспечение безопасности и помощь в развитии экономики.



Лакербая при этом сообщил, что в Абхазии с уважением относятся к стремлению Южной Осетии войти в состав России.



В четверг лидер Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Аслан Бжания в эфире государственного телевидения приветствовал стремление властей т.н. Южной Осетии присоединиться к России. А спикер т.н. парламента Абхазии Валерий Кварчия заявил "Интерфаксу", что конституция Абхазии не позволяет республике лишиться независимости. "Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. Конституция Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством", - добавил Кварчия.









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