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    Бжания запретил чиновникам пользоваться WhatsApp, Telegram и Viber
    13.04.2022
    Лидер самопровозглашенной Абхазии Аслан Бжания запретил чиновникам пользоваться мессенджерами WhatsApp, Telegram и Viber.

    В распоряжении сказано, что мера предпринята «в целях предотвращения утечки служебной информации и деятельности органов исполнительной власти».

    «Установить запрет на использование иностранных мессенджеров (в том числе WhatsApp, Telegram и Viber) и социальных сетей для передачи информации (в устной форме и в виде документированной информации), связанной с исполнением должностных обязанностей», — читаем в документе.


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