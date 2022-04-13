Бжания запретил чиновникам пользоваться WhatsApp, Telegram и Viber

Лидер самопровозглашенной Абхазии Аслан Бжания запретил чиновникам пользоваться мессенджерами WhatsApp, Telegram и Viber.



В распоряжении сказано, что мера предпринята «в целях предотвращения утечки служебной информации и деятельности органов исполнительной власти».



«Установить запрет на использование иностранных мессенджеров (в том числе WhatsApp, Telegram и Viber) и социальных сетей для передачи информации (в устной форме и в виде документированной информации), связанной с исполнением должностных обязанностей», — читаем в документе.









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