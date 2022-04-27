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    Ардзинба жалуется, что грузинская власть не помогает им строить независимое государство
    27.04.2022
    Позиция грузинских властей о суверенитете Абхазии создает де-факто правительству серьезные ограничения. Об этом в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву сказал де-факто глава МИД Абхазии Инал Ардзинба, ранее работавший в администрации президента России.

    «Мы конечно требуем признания нашего суверенитета со стороны Грузии. Нас серьезно ограничивает позиция грузинской власти. За нами правда, никуда отступать не собираемся и будем добиваться своей цели, она абсолютно справедлива с исторической точки зрения. Нашей государственности 1200 лет, даже больше, наше государство состоялось… Мы за нашу независимость будем стоять насмерть, не будем никому ничего отдавать и грузинские власти должны это понять».


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