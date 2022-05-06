Абхазский клуб может войти в состав российской футбольной лиги

Заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов накануне провёл рабочую встречу с председателем спорткомитета марионеточного режима Абхазии Джемалом Губаз. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.
Стороны обсудили «вопросы сотрудничества в сфере футбола между Сочи и Абхазией», а также возможность включения в число участников второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2) с сезона-2022/2023 абхазского футбольного клуба.
Сообщается, что в настоящее время Минспортом России пересматривается календарь официальных спортивных мероприятий, ведётся работа по изменению формата соревнований. Речь идёт, в частности, о включении в состав участников команд и спортсменов, «представляющих дружественные иностранные государства».