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    Абхазский клуб может войти в состав российской футбольной лиги
    06.05.2022
    Заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов накануне провёл рабочую встречу с председателем спорткомитета марионеточного режима Абхазии Джемалом Губаз. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

    Стороны обсудили «вопросы сотрудничества в сфере футбола между Сочи и Абхазией», а также возможность включения в число участников второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2) с сезона-2022/2023 абхазского футбольного клуба.

    Сообщается, что в настоящее время Минспортом России пересматривается календарь официальных спортивных мероприятий, ведётся работа по изменению формата соревнований. Речь идёт, в частности, о включении в состав участников команд и спортсменов, «представляющих дружественные иностранные государства».


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