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    Сухумский аэропорт попадает под двойные санкции — Вячеслав Эшба
    19.05.2022
    «На запуске Сухумского аэропорта обязательно скажутся санкции, введенные западными странами», — заявил директор воздушной гавани Вячеслав Эшба.

    «Аэропорт одновременно попадает под двойные санкции. С одной стороны, сохраняется международный запрет на выполнение полетов со стороны ICAO, который принят по заявке Грузии. С другой, введенные в последнее время санкции затронут работу самого сухумского аэропорта», – пояснил Эшба.

    По плану, после реконструкции аэропорт должен был принять первые рейсы в январе 2024 года.

    По заявлению де-факто властей, у Сухумского аэропорта уже есть потенциальный инвестор, который выделит на его строительство 120 млн. рублей [около 1.6 млн. долларов США].

    Напомним, что с 1993 года воздушное пространство Абхазии и Сухумский аэропорт закрыты и не имеют сертификат Международной организации гражданской авиации (ICAO), которая признает Абхазию грузинской территорией. Соответственно, как объясняют в МИД Грузии, «осуществление международных полетов в оккупированной Абхазии невозможно, поскольку это противоречит международному праву, грузинскому законодательству и уставу ICAO».


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