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    Дружелюбного к грузинам тик-токера из Ткварчели обвинили в измене
    04.06.2022
    «Служба безопасности» оккупированной Абхазии предъявила обвинение в государственной измене 27-летнему Дауру Буава, уехавшему из Ткварчели в остальную часть Грузии в 2021 году и ставшему популярным благодаря видеороликам в соцсети «Тик-Ток», где он призывает грузин и абхазов к примирению.

    «Служба безопасности» оккупированного региона заявила 3 июня, что Буава, которому были заочно предъявлены обвинения, распространял видеоролики, «содержащие прямые и скрытые призывы к неограниченному кругу пользователей, направленные в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности (Абхазии)».

    В «Службе безопасности» Абхазии также отметили, что, выступая за присоединение оккупированного региона к Грузии, Буава помогал Тбилиси «в проведении враждебной деятельности» против Абхазии.

    В заявлении «Службы безопасности» также говорится, что по инициативе Буава власти Грузии предоставили квартиру еще одному жителю Ткварчели Дато Хаджимба и его жене, которые перешли в остальную Грузию в декабре 2021 года.

    Согласно Уголовному кодексу Абхазии, обвинение в измене наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или смертной казнью.

    «Служба безопасности» также отметила, что Буава разыскивается Россией с 2015 года за приобретение/хранение наркотических средств в крупном размере.

    Буава объявил о своем прибытии в остальную часть Грузии в видео, размещенном в его аккаунте в ТикТоке (@tarielovich78) 7 октября 2021 года.

    Буава, 1994 года рождения, снял в остальной части Грузии десятки видеороликов, в которых рассказывает о восстановлении доверия между грузинами и абхазами и обсуждает отношение грузин к конфликту.


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