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    Россия почти удвоила число квот для абхазских абитуриентов
    06.07.2022
    Представительство Россотрудничества в Абхазии заявило о росте числа абитуриентов из Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии), желающих поступить в российские ВУЗы. Об этом российскому агентству «Спутник» заявил глава представительства Дмитрий Федотов.

    По его словам, в 2021 году для абхазских абитуриентов в российских ВУЗов было выделено 52 места, а в 2022 году в связи с «высоким спросом» квот стало почти больше вдвое.

    Федотов выразил надежду, что в 2023 число абитуриентов из Абхазии будет еще больше.


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