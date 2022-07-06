Россия почти удвоила число квот для абхазских абитуриентов

06.07.2022 Представительство Россотрудничества в Абхазии заявило о росте числа абитуриентов из Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии), желающих поступить в российские ВУЗы. Об этом российскому агентству «Спутник» заявил глава представительства Дмитрий Федотов.



По его словам, в 2021 году для абхазских абитуриентов в российских ВУЗов было выделено 52 места, а в 2022 году в связи с «высоким спросом» квот стало почти больше вдвое.



Федотов выразил надежду, что в 2023 число абитуриентов из Абхазии будет еще больше.









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