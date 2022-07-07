В Абхазии обсудили передачу России госдачи «Пицунда»

В Общественной палате Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) состоялось расширенное заседание Совета Общественной палаты, в ходе которого обсуждалось обращение Пицундского горсобрания по вопросу «Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта территории Республики Абхазия и порядке его использования». Об этом сообщает информационное агентство «Апсныпресс».



Речь идет о государственной даче «Пицунда». По итогам мероприятия решено рекомендовать парламентскому комитету по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками до рассмотрения вопроса на заседании парламента подготовить экспертное заключение с учётом действующего законодательства и интересов республики.



Соответствующее письмо было направлено председателю Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками "Парламента" Абхазии Алхасу Барциц.











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