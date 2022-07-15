Передача России объектов в Пицунде не представляет угрозы — «Амцахара»

15.07.2022 Абхазская политическая партия «Амцахара» в ответ на критику абхазского общества и оппозиции по поводу передачи России некоторых объектов в Пицунде заявляет, что их передача РФ, сроком на 49 лет, не представляет угрозы.



«Высказываются разные мнения на этот счет. При этом представители нынешней оппозиции активно муссируют тезис об отчуждении территории. Рекомендуем оппозиционным силам внимательно изучить Соглашение, где четко зафиксирована аренда земли сроком на 49 лет. Согласно ст. 5 Конституции Республики Абхазия земля является собственностью народа Республики Абхазия и не может быть предметом купли–продажи. Считаем, что оппозиционные силы пытаются использовать эту ситуацию в личных интересах с целью зарабатывания политических очков», — указано в заявлении партии.



Также политическая партия выражает надежду на то, что абхазское «Национальное собрание» [парламент] «примет стратегически правильное решение», речь идет о ратификации соглашения между РФ и де-факто властями Абхазии о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования.



Соглашение предусматривает передачу части морской акватории и береговой линии в Бичвинта Российской Федерации.



Как указывает абхазская сторона, речь идет о соглашении, которое было подписано в Москве 19 января 2022 года и предусматривает безвозмездную передачу недвижимого имущества в РФ и сдачу в аренду участка морской акватории и побережья.









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