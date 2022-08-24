Министр иностранных дел Сирии намерен посетить Сухуми

По информации "МИД" Абхазии, 24-27 августа в Абхазию (оккупированный Россией регион Грузии) с рабочим визитом прибывает министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад. В состав сирийской делегации войдут и другие высокопоставленные лица.



По официальной информации абхазской стороны, в рамках встреч стороны подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере политических консультаций.



Де-факто правительство Абхазии открыло свое «посольство» в Сирийской Арабской Республике еще в октябре 2020 года.



Сирия признала независимость «Южной Осетии» (оккупированный Россией Цхинвальский регион Грузии) и Абхазии 29 мая 2018 года, после чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией.











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