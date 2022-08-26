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    Сергеенко: Абхазия является частью Грузии, оккупация носит временный характер
    26.08.2022
    «Абхазия является частью Грузии, оккупация носит временный характер и никакая интеграция с союзом России и Белоруссии не будет соответствовать каким-либо международным правилам и законам», — заявил вице-спикер парламента Грузии Давид Сергеенко в связи с заявлением первого зампреда комитета Госдумы по СНГ Константина Затулина.

    Речь идет о заявлении Константина Затулина, где он говорит: «Вхождение Абхазии в «союзное государство» России и Беларуси создаст условия для обсуждения вопроса покупки россиянами недвижимости».

    По словам Сергеенко, «происходящее настолько невероятно, что долго это не продлится».

    «Вот так «упаковывают», вот так бывает, и это свидетельствует и тот факт, что в общей сложности три из более чем 270 стран признали «независимость» Абхазии. Я глубоко убежден, что происходящее настолько невероятно, что это не продлится долго. Я верю, что мы снова начнем говорить на одном языке — я имею в виду единое политическое видение, и мы снова будем вместе», — заявил Давид Сергеенко.

    Де-факто президент сепаратистского режима оккупированной Абхазии Аслан Бжания, заявил, что Сухуми готов присоединиться к союзу государств России и Белоруссии.


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