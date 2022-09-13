Вопрос передачи госдач в Абхазии — Сухуми получил ноту от МИД РФ

13.09.2022 Де-факто МИД Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) заявил о получении ноты МИД России касательно государственных дач на территории Бичвинта (Пицунда).



«Российская Сторона предполагает использовать объект, земельные участки и участок акватории моря, упомянутые в статье 4 Соглашения, исключительно для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также для их оздоровительного отдыха.



Согласно статье 6 договора, эксплуатация объекта не может осуществляться в ущерб суверенитету, безопасности, политическим, военным, научно-техническим, экономическим и экологическим интересам Республики Абхазия», — говорится в документе.



Согласно проекту договора о государственных дачах, расположенных на территории Бичвинта, в собственность РФ переходят 186 га земли и 115 га морского пространства. Все здания и сооружения перейдут в собственность Федеральной службы охраны, а акватория Черного моря с прилегающими землями будет передана России в аренду на 49 лет. Это означает, что одно поколение населения Абхазии, населяющее Пицунду, будет жить на территории России. Оппозиционно настроенная часть общественности и менее политизированное население Абхазии выступает против указанного соглашения. Для передачи Пицунды России необходимо ратифицировать закон о согласованиях в де-факто парламенте Абхазии.









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