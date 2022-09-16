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    Абхазы жалуются на поведение российских туристов
    16.09.2022
    Поведение российских туристов, которые приезжают на отдых в Абхазию оставляет желать лучшего, считают местные жители, которые принимают у себя постояльцев. Свои жалобы они высказали в разговоре с «Лентой.ру».

    «На вид все такие приличные и добропорядочные, а выносят стабильно ложки, вилки, плечики — я их уже и не оставляю, приношу только, если просят. Кому-то пульт от телевизора очень понадобился», — поделилась местная жительница Зоя, которая сдает отдыхающим в аренду квартиру.

    Пожаловался на воровство со стороны туристов из России и сотрудник гостиницы в курортном городе Пицунда, пожелавший остаться анонимным. «Если в чем-то нуждаются, пусть скажут об этом — мы подарим, но они же воруют все, что могут унести: кружки, тарелки, полотенца, еду друг у друга. Как-то был случай, человек украл носки у другого отдыхающего. Он их потом надел, а другой ему говорит, мол, это мои, которые пропали, — так это, собственно, и выяснилось», — высказался он.

    Также, по словам абхаза, постояльцы нередко ломают имущество. «Постоянно приходится что-то чинить: то карниз, то стулья. Недавно унитаз сломали, и еще не хотели в этом признаваться — говорят, мол, он уже был сломан. А как вы тогда, интересно, в туалет все это время ходили?» — рассказал он.

    Больше всего сотрудника гостиницы расстраивают семьи, которые приезжают на отдых с детьми и забывают про них. «Сидят, водку жрут, а дети голодные могут целый день бегать. У мамы с папой попросили покушать — те "не алло". Тогда идут к нам — кормим, развлекаем деток, а что поделать, как няньки иногда», — рассказал он.


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