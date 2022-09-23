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    Инал Ардзинба против встреч и дискуссий между абхазской и грузинской молодежью
    23.09.2022
    По заявлению т.н. министра иностранных дел оккупированной Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Инала Ардзинба, уже несколько лет, по инициативе Фонда Бергхофа организуются встречи и онлайн дискуссии между абхазской и грузинской молодежью с целью прямого диалога между ними, в том числе, на тему прощения и примирения после войны.

    «Эти встречи, особенно в онлайн формате проходят бесконтрольно и без согласования с органами власти Абхазии и, как видно, содействуют реализации грузинской программы развития «Вовлечение путем сотрудничества»», - заявил де-факто министр.

    Ардзинба отметил, что Фонд Бергхофа не имеет правовых оснований в оккупированной Абхазии - он не имеет регистрации, а учредителями и партнерами являются Министерство иностранных дел Германии, Всемирный банк и другие структуры, которые, по его словам, включены в реализацию политики изоляции Абхазии.

    Ардзинба также отметил, что в связи со сложной международной обстановкой, «министерство иностранных дел» активно проводит встречи и консультации, на которых внимательно рассматривает вызовы и угрозы стабильности и возможные сценарии реагирования на действия оппонентов и противников.


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