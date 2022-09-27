«Выражаем соболезнования обеим сторонам» — гражданское общество о войне в Абхазии

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27.09.2022 К 29-й годовщине оккупации Абхазии организации и отдельные эксперты, занимающиеся вопросами конфликтов в Грузии, выступили с совместным заявлением.



«27 сентября, через 29 лет после окончания войны в Абхазии, вновь напоминает нам о прошлых трагедиях грузинского и абхазского народов и суровой реальности продолжающегося конфликта. Подписавшиеся под этим заявлением чтят память жертв войны с обеих сторон конфликта и выражают соболезнования их семьям и близким.



Вот уже 8 месяцев Россия ведет полномасштабную и жестокую войну в Украине, нанося непоправимый ущерб не только украинскому народу, но и миру и стабильности в нашем геополитическом контексте в целом. Вновь возобновился вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией», — сказано в заявлении.



Авторы также указывают, что практика силового решения территориальных конфликтов в регионе для достижения имперских амбиций РФ стала практически нормой.



«Важно, что в такой сложной ситуации Грузии удается сохранять мир и выступает за только мирное разрешение конфликтов. Мы приветствуем провозглашенную грузинскими властями последовательную политику неприменения силы. Однако усилия, предпринятые в плане трансформации конфликта и защиты прав человека, остаются недостаточными и слабыми. Недопустимо использование вопросов войны и мира в узкополитических интересах: правительство пытается спекулировать на вопросе войны и оклеветать своих противников, указывая, что они желают втянуть Грузию в войну В то же время некоторые оппозиционные партии используют прошлые трагедии для увеличения своего политического капитала. Вместе они используют травмы и страхи грузинского населения как политическое оружие, не имеющее ничего общего с миром или справедливостью», — написано в документе.



Подписанты отмечают, что в нынешней ситуации, политики, политические партии и представители власти должны понимать свою ответственность и действовать вместе, чтобы избежать этих рисков.



«30 лет вооруженных столкновений и неурегулированных конфликтов ослабили политические, экономические и общественные ресурсы Грузии, разделили и отдалили грузинское и абхазское, а также грузинское и осетинское общества, усугубили травмы и страхи, которые проявляются сразу же в период кризиса. Бездоказательные разговоры об угрозе открытия второго фронта в Грузии и поддержке войны западными партнерами – это политическое манипулирование этими травмами, что, в числе многих других, приводит к еще большему отчуждению, страху и даже ненависти к грузинам, абхазам и осетины», — указано в заявлении.



В нем также подчеркнуто, что создавшихся условиях важно начать новый процесс миростроительства и трансформации конфликтов в Грузии, который будет основан на уважение прав человека, политике, основанной на потребностях людей и принципе равенства. Необходим многоуровневый, прямой и честный диалог между абхазскими, осетинскими и грузинскими политическими, профессиональными и общественными кругами.



Подписанты заявляют, о необходимости осознания травм всех сторон, вовлеченных в конфликты, признание ошибок и расследование преступлений. Также важна практическая и ориентированная на результат политика, направленная на удовлетворение потребностей населения, пострадавшего от конфликта, и восстановление доверия между раздираемыми конфликтом обществами.



«Подписавшиеся организации и люди, работающие над вопросами мира, призываем власти Грузии, правящие и оппозиционные партии поставить долгосрочные стратегические интересы Грузии выше сиюминутных, узкопартийных и личных интересов. Вести содержательный, предметный и честный диалог, главной целью которого будет получение для страны статуса кандидата в члены Европейского Союза в кратчайшие сроки. Только путем институциональных и демократических реформ можно добиться устойчивого мира, безопасности и развития в стране.



Вместо того чтобы игнорировать нынешние вызовы и возможности, правительство Грузии должно сделать новые, гибкие, взаимовыгодные предложения по обеспечению передвижения, торговли, безопасности людей и образования для пострадавшего от конфликта населения, живущего по разные стороны разделительных линий. Также с привлечением гражданского общества и различных политических групп разработать реальный план действий по реагированию на существующие вызовы безопасности, защите прав населения, затронутого конфликтами, трансформации конфликтов», — указано в совместном заявлении.



Заявление подписали девять общественных организаций и более двадцати представителей гражданского общества.









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