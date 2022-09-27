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    Комментарий МИД Грузии к 29-й годовщине падения Сухуми
    27.09.2022
    МИД Грузии распространяет комментарий к 29-й годовщине падения Сухуми, в котором отмечается безальтернативность мирного разрешения конфликта.

    «27 сентября 2022 года исполнилось 29 лет со дня падения Сухуми. 27 сентября – общая трагедия грузин и абхазов, вызванная российской агрессией, за которой последовала оккупация Россией Абхазии — неделимого региона Грузии, гибель десятков тысяч людей и превращение сотен тысяч людей в беженцев в своей стране.

    Сегодня мы вспоминаем воинов и мирных жителей, героически погибших в борьбе за единство страны, и выражаем соболезнования их семьям и близким.

    Альтернативы мирному разрешению конфликта нет — деоккупация и восстановление доверия и примирения между согражданами, разделенными колючей проволокой, является единственной прочной основой для обеспечения мирного сосуществования и общего благополучия в едином и сильном государстве», — говорится в информации МИД.


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