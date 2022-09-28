В Абхазии подвердили пребывание на оккупированной территории президента Беларуси (+видео)

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28.09.2022 Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Абхазию, сообщает Медиацентр т.н. МИД Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии). Он встретился с главой местного режима Асланом Бжания.



Встреча Лукашенко с Бжания прошла на государственной даче в Пицунде. Глава Белоруссии подчеркнул, что его визит не связан с событиями в мире и добавил, что обсуждал свой приезд с президентом России.



"Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально", — заявил Александр Лукашенко.



Александр Лукашенко на встрече с Асланом Бжания предложил обсудить вопросы укрепления отношений.



"Я человек опытный, много лет в политике. Поговорим, подумаем, как жить дальше. Главное, чтобы народ здесь жил достойно, потому что это райский уголок земли, а люди здесь святые. Я это помню еще с советских времён, когда здесь бывал. Поэтому мы хотим наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения", — сказал президент Беларуси.



Лукашенко также отметил, что Беларусь и Россия согласовывают свои действия.



"Россия готова подставить свое плечо. Наверное, настало время. Мы сегодня, как никогда, увидели, каким стал мир. Нам спокойно жить не дадут. Поэтому мы должны укреплять отношения с друзьями", — добавил он.





Аслан Бжания напомнил главе Беларуси, что в 1996 году на Совете глав государств-членов СНГ именно он высказался против экономической блокады Абхазии.



"Абхазия знает об этом и ценит. Нас связывают добрые человеческие отношения. Мы очень рады Вашему приезду", — добавил он и отметил, что визит главы Беларуси в Абхазию придаст новый импульс отношениям двух народов.



Встречали Александра Лукашенко на госдаче в Пицунде кавказскими танцами.



Александр Лукашенко поблагодарил Аслана Бжания за теплые слова и вспомнил как раньше приезжал в республику.



"Ностальгия никогда не покидает нас. В далёкие времена, может быть в 25-27 лет я был на этой святой земле. Естественно, не президентом. Можно сказать, обычным человеком, депутатом Парламента. Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально", — сказал Лукашенко.













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