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    Русский церковный купол перевозят с Ингури в направлении Сухуми - грузинский монастырь в опасности
    29.09.2022
    Новый план вандализма - древнейший грузинский монастырь в Камане оказался перед угрозой. По информации "Главного канала", планируется установить купол русской архитектуры на монастыре 11-го века им. Иоана Златоуста. Купол уже изготовлен и направляется с моста через реку Ингури в направлении Сухуми.

    Как утверждает телеканал, отягощает этот план тот факт, что купол изготовлен на подконтрольной грузинской стороне территории грузинскими мастерами, а грузинские силовики пропустили его через мост Ингури.

    Завтра абхазский оккупационный режим отмечает т.н. день независимости, так как 30 сентября 1993 года они подняли флаг на Ингури. С целью отметить этот день находящиеся в России несколько "воров в законе" решили наградить абхазскую власть и предводителя-самозванца местной церкви Виссариона Аплиа. По имеющейся информации, этот купол планируется установить на мужском монастыре в Камане. Данное решение не было согласовано с грузинской стороной. Патриархия не в курсе дела, там никто не знает, кто принял решение.

    Именно в этом монастыре во время войны в Абхазии был казнен и расстрелян отец Андрия Курашвили вместе с монахами. Монастырь в Камане сейчас имеет русские надписи и управляется русскими священнослужителями.

    Как сообщает телеканал, автомобиль, на котором перевозился купол, имел пропуск "ИнгуриГЭС".





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