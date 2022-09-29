Русский церковный купол перевозят с Ингури в направлении Сухуми - грузинский монастырь в опасности

29.09.2022 Новый план вандализма - древнейший грузинский монастырь в Камане оказался перед угрозой. По информации "Главного канала", планируется установить купол русской архитектуры на монастыре 11-го века им. Иоана Златоуста. Купол уже изготовлен и направляется с моста через реку Ингури в направлении Сухуми.



Как утверждает телеканал, отягощает этот план тот факт, что купол изготовлен на подконтрольной грузинской стороне территории грузинскими мастерами, а грузинские силовики пропустили его через мост Ингури.



Завтра абхазский оккупационный режим отмечает т.н. день независимости, так как 30 сентября 1993 года они подняли флаг на Ингури. С целью отметить этот день находящиеся в России несколько "воров в законе" решили наградить абхазскую власть и предводителя-самозванца местной церкви Виссариона Аплиа. По имеющейся информации, этот купол планируется установить на мужском монастыре в Камане. Данное решение не было согласовано с грузинской стороной. Патриархия не в курсе дела, там никто не знает, кто принял решение.



Именно в этом монастыре во время войны в Абхазии был казнен и расстрелян отец Андрия Курашвили вместе с монахами. Монастырь в Камане сейчас имеет русские надписи и управляется русскими священнослужителями.



Как сообщает телеканал, автомобиль, на котором перевозился купол, имел пропуск "ИнгуриГЭС".













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