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    «До Бучи была Абхазия»: известный журналист призвал подписчиков поддержать кампанию
    04.10.2022
    Журналист Евразийского центра Атлантического совета и основатель подкаста Black Diplomats поддержал начатую в Грузии кампанию «До бучи была Абхазия», призванную рассказать о преступлениях, совершенных Российской Федерацией в отношении этнических грузин. Террелл Джермейн Старр призвал своих подписчиков последовать его примеру.

    «Я поддерживаю Институт свободы, который описывает зверства, совершенные Россией в Абхазии в 1990-е годы. То, что мы видим сейчас в Украине, в Грузии происходит уже 30 лет. Я поддерживал это дело финансово. Надеюсь, вы сделаете то же самое», — написал Террелл Джермейн Старр в Twitter.


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