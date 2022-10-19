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    Ардзинба выдвинул ЕС ультиматум по вопросу «запрета паспортов»
    19.10.2022
    Руководитель внешнеполитического ведомства марионеточного режима Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Инал Ардзинба отреагировал на заявление Евросоюза о возможном запрете выдачи российских паспортов в Абхазии и в очередной раз пригрозил международным и местным НПО, работающим в Абхазии.

    Политика Европейского союза по отношению к Абхазии заключается в том, чтобы изолировать абхазский народ, загнать в угол и диктовать свою волю, заявил он.

    «Европейскому Союзу не нравятся союзнические отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, и они всячески пытаются поменять это исторически устоявшееся положение дел. Разумеется, у них это не получится», – подчеркнул Ардзинба.

    По его словам, порядка 80% программ и проектов международных организаций и НПО, которые на сегодняшний день реализуются в Абхазии, финансируются именно из Европейского Союза, различными официальными и неофициальными структурами.

    По его словам, «гуманитарные проекты и программы таких НПО в конечном итоге нацелены на воздействие на внутреннюю политику Абхазии, сознание граждан и проводятся в попытках поменять внешнеполитический вектор страны».

    «Решение Евросоюза о непризнании паспортов, выданных в Абхазии, может сказаться на работе международных организаций и НПО, реализующих проекты в республике и получающих финансирование из ЕС», добавил Ардзинба.


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