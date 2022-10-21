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    Глава МИД Грузии заявил о необходимости прямого диалога с абхазами и осетинами
    21.10.2022
    По словам министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили, он согласен с необходимостью прямого диалога с абхазами и осетинами.

    Об этом он заявил сегодня, 20 октября, во время слушаний в парламенте, отвечая на вопрос Фридона Инджия.

    В частности, Фридон Инджия, член «Европейских социалистов», спросил Илью Дарчиашвили:

    «Прямой диалог с нашими абхазами и территорией Самачабло, как вы думаете, без этого можно решить этот вопрос? Как гражданина, я спрашиваю вас, считаете ли вы, что эти две части страны должны вернуться в состав Грузии без прямого диалога?», — спросил Инджия.

    На что министр иностранных дел ответил:

    «Отвечая на ваш вопрос, считаю ли я, что прямой диалог необходим, да, я подтверждаю и считаю, что прямой диалог необходим», — сказал Илья Дарчиашвили.


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