Глава МИД Грузии заявил о необходимости прямого диалога с абхазами и осетинами

21.10.2022 По словам министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили, он согласен с необходимостью прямого диалога с абхазами и осетинами.



Об этом он заявил сегодня, 20 октября, во время слушаний в парламенте, отвечая на вопрос Фридона Инджия.



В частности, Фридон Инджия, член «Европейских социалистов», спросил Илью Дарчиашвили:



«Прямой диалог с нашими абхазами и территорией Самачабло, как вы думаете, без этого можно решить этот вопрос? Как гражданина, я спрашиваю вас, считаете ли вы, что эти две части страны должны вернуться в состав Грузии без прямого диалога?», — спросил Инджия.



На что министр иностранных дел ответил:



«Отвечая на ваш вопрос, считаю ли я, что прямой диалог необходим, да, я подтверждаю и считаю, что прямой диалог необходим», — сказал Илья Дарчиашвили.









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