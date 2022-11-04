Россиянина приговорили к пожизненному заключению в Абхазии

В Абхазии вынесли приговор 22-летнему гражданину России Собирхону Буриеву, обвиняемому за сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба т.н. Генеральной прокуратуры Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии).
«Сухумским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении уроженца Республики Таджикистан, гражданина РФ Буриева Собирхона Сайдуллоевича 2000 года рождения, обвиняемого в преступлении против здоровья населения и общественной нравственности — сбыте наркотического вещества мефедрон в особо крупном размере (50,1 грамма). Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.
Установлено, что мужчина раскладывал свертки с наркотиками в разных районах города. В том числе, три тайные закладки были сделаны неподалеку от университета.
Свою вину Буриев не признал.
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