Россиянина приговорили к пожизненному заключению в Абхазии

04.11.2022 В Абхазии вынесли приговор 22-летнему гражданину России Собирхону Буриеву, обвиняемому за сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба т.н. Генеральной прокуратуры Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии).



«Сухумским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении уроженца Республики Таджикистан, гражданина РФ Буриева Собирхона Сайдуллоевича 2000 года рождения, обвиняемого в преступлении против здоровья населения и общественной нравственности — сбыте наркотического вещества мефедрон в особо крупном размере (50,1 грамма). Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.



Установлено, что мужчина раскладывал свертки с наркотиками в разных районах города. В том числе, три тайные закладки были сделаны неподалеку от университета.



Свою вину Буриев не признал.



Ранее сообщалось, что Гаагский суд приговорил к тюремному срок двух из трех вандалов, напавших на картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» в галерее Маурицхейс.











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