Абхазские пользователи Фейсбука жалуются на сбои в работе соцсети

08.11.2022 Корреспонденты «Эха Кавказа» сообщают о проблемах в работе социальной сети Facebook в Абхазии.



С утра некоторые пользователи сети не могут публиковать посты и отсылать сообщения. Кроме того, по наблюдениям корреспондентов, их лента не обновлялась со вчерашнего дня.



Вместе с тем опрос знакомых показал, что с такими проблемами сталкиваются не все пользователи. Один из наших корреспондентов сообщает, что соцсеть нормально работает в смартфоне, если он подключен к мобильному интернету, в то время как проблемы сохраняются на стационарном компьютере.



О каких-то глобальных сбоях в работе социальной сети не сообщалось.



В России Facebook заблокирован с 4 марта текущего года, а Instagram – с 14 марта. Кроме того, Росмониторинг включил американскую кампанию Meta, которой принадлежат соцсети, в реестр «экстремистских и террористических организаций».









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