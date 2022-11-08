.: Лента Новостей
  • В ряде районов Абхазии введены ограничения на подачу электроэнергии
  • Абхазские пользователи Фейсбука жалуются на сбои в работе соцсети
  • СГБ: Оккупационные силы незаконно задержали в Гали гражданина Грузии
  • Россиянина приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
  • Делегация парламентского собрания Беларуси находится в Абхазии
  • СГБ: Оккупанты незаконно задержали гражданина Грузии
  • Президент: День абхазского языка должен стать днем ​​размышлений, в первую очередь для нас, абхазов и грузин
  • В Грузии отмечают День абхазского языка
  • В Абхазии семь организаций вышли из союза русских соотечественников
  • Зеленский предлагает создать платформы для деоккупации Приднестровья и Абхазии

    •
     
    Абхазские пользователи Фейсбука жалуются на сбои в работе соцсети
    08.11.2022
    Корреспонденты «Эха Кавказа» сообщают о проблемах в работе социальной сети Facebook в Абхазии.

    С утра некоторые пользователи сети не могут публиковать посты и отсылать сообщения. Кроме того, по наблюдениям корреспондентов, их лента не обновлялась со вчерашнего дня.

    Вместе с тем опрос знакомых показал, что с такими проблемами сталкиваются не все пользователи. Один из наших корреспондентов сообщает, что соцсеть нормально работает в смартфоне, если он подключен к мобильному интернету, в то время как проблемы сохраняются на стационарном компьютере.

    О каких-то глобальных сбоях в работе социальной сети не сообщалось.

    В России Facebook заблокирован с 4 марта текущего года, а Instagram – с 14 марта. Кроме того, Росмониторинг включил американскую кампанию Meta, которой принадлежат соцсети, в реестр «экстремистских и террористических организаций».


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия