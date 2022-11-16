В Абхазии планируют построить аллею имени Дмитрия Медведева

В знак благодарности за признание Абхазии независимым государством в 2008 году в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) планируют построить аллею имени Дмитрия Медведева. Информацию об этом, со ссылкой на заявление местного т.н. министра культуры Абхазии Миланы Бжания, публикует российское агентство ТАСС.



«Считаем необходимым дать справедливую оценку этому важному историческому событию и увековечить имя Медведева в истории Абхазии. Предполагается создать аллею в одном из исторических городов нашей страны», — сказала Бжания.



После августовской войны 2008 года, Российская Федерация под руководством тогдашнего президента Дмитрия Медведева, после оккупации грузинских регионов Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии, признала их независимость.



В настоящее время Дмитрий Медведев занимает пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ.









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