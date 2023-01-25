В Абхазии критикуют планы властей взять новый кредит у РФ

25.01.2023 Власти самопровозглашенной республики Абхазия (оккупированный Россией регион Грузии) ведут переговоры с российской стороной по предоставлению инфраструктурного кредита в размере 1.5 млрд рублей. Об этом, по информации "Эха Кавказа", накануне, 24 января заявил глава абхазского Кабмина Александр Анкваб на совещании в администрации президента. Он, в частности, рассказал о необходимости вложения инвестиций в энергетику.



С критикой планов властей выступила партия «Форум народного единства Абхазии». Там напомнили, что Абхазии в 2010 году был предоставлен железнодорожный кредит в 2 млрд рублей, который до сих пор не выплачен. Сроки погашения кредита были продлены до 2034 года.



«Вместо того, чтобы исправить свои же ошибки, изыскать дополнительные возможности для возвращения злополучного кредита, нынешние члены правительства, вернувшись во власть, демонстративно переложили его уплату на плечи будущих поколений. Только проценты по ж/д кредиту обойдутся нашему народу почти в 700 млн рублей. Не уплатив ж/д кредит, Анкваб и его команда хотят вновь взвалить тяжкое бремя ещё одного кредита на плечи нашего народа и опять без всякого разумного, обнародованного плана по его возвращению. Таким образом, власть, не считаясь с общественным мнением, предпринимает шаги, загоняющие страну в долговую яму», – сказано в заявлении.



В партии также критикуют планы правительства по увеличению тарифов на электроэнергию. Об этом на совещании 24 января заявила министр экономики Кристина Озган.









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