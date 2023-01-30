В Абхазии за год умерло почти вдвое больше человек, чем родилось

30.01.2023 Минюст Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) опубликовал статистику записей актов гражданского состояния за 2022 год. Цифры говорят о значительном падении рождаемости в Абхзазии.



В 2022 году в органах записи актов гражданского состояния Абхазии зарегистрировано:



— рождение 1 149 человек;

— смерть 2 014 человек;

— заключение браков — 885;

— расторжение браков — 251;

— установление отцовства — 385;

— усыновлений — 16;

— перемена имени — 115;

— смена национальной принадлежности — 28;

— восстановление абхазской фамилии — 32.











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