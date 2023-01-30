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    В Абхазии за год умерло почти вдвое больше человек, чем родилось
    30.01.2023
    Минюст Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) опубликовал статистику записей актов гражданского состояния за 2022 год. Цифры говорят о значительном падении рождаемости в Абхзазии.

    В 2022 году в органах записи актов гражданского состояния Абхазии зарегистрировано:

    — рождение 1 149 человек;
    — смерть 2 014 человек;
    — заключение браков — 885;
    — расторжение браков — 251;
    — установление отцовства — 385;
    — усыновлений — 16;
    — перемена имени — 115;
    — смена национальной принадлежности — 28;
    — восстановление абхазской фамилии — 32.


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