В Абхазии за год умерло почти вдвое больше человек, чем родилось

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Минюст Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) опубликовал статистику записей актов гражданского состояния за 2022 год. Цифры говорят о значительном падении рождаемости в Абхзазии.
В 2022 году в органах записи актов гражданского состояния Абхазии зарегистрировано:
— рождение 1 149 человек;
— смерть 2 014 человек;
— заключение браков — 885;
— расторжение браков — 251;
— установление отцовства — 385;
— усыновлений — 16;
— перемена имени — 115;
— смена национальной принадлежности — 28;
— восстановление абхазской фамилии — 32.