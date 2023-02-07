Сопредседатели Женевских дискуссий посетили Тбилиси

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07.02.2023 Сопредседатели Женевских международных дискуссий — спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, представители ООН и ОБСЕ Джихан Султаноглу и Зигфрид Виобер посетили Тбилиси, где 6-7 февраля встретились с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и заместителем министра иностранных дел Лашей Дарсалия.



Встреча с премьер-министром



По сообщению Администрации правительства Грузии от 7 февраля, на встрече с премьер-министром Гарибашвили стороны подчеркнули важность разрешения конфликтов мирным путем, при этом отметили важность достижения эффективных, ощутимых результатов в формате Женевских международных переговоров, а также необходимость возобновления встреч в рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них (МПРИ) в Гали.



Согласно той же информации, Ираклий Гарибашвили поблагодарил Тойво Клаара за его личные усилия в процессе мирного урегулирования конфликта и еще раз подтвердил приверженность правительства Грузии политике мирного урегулирования конфликта.



Встреча в Министерстве иностранных дел

По сообщению МИД Грузии, участники встречи, прошедшей 6 февраля, подчеркнули важность бесперебойного и эффективного функционирования Женевских международных переговоров с участием международных организаций, как единственной площадки для переговоров между Грузией и Россией, по вопросу выполнения Россией Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 г., заключенного при посредничестве ЕС.



«В данном контексте акцент был сделан на основных вопросах повестки дня Женевских международных переговоров: выполнении Россией своих международных обязательств по Соглашению о прекращении огня и безопасном и достойном возвращении ВПЛ и беженцев, необходимости достижения прогресса», — говорится в сообщении МИД Грузии.



На прошлой неделе сопредседатели Женевских дискуссий объявили о переносе очередного раунда переговоров, запланированного на 21-22 февраля, на апрель. Они заявили, что готовы к консультациям со всеми участниками по поводу следующего раунда и процесса Женевских международных дискуссий в целом.



Перед этим, 31 января, «министр иностранных дел» оккупированной Россией Абхазии Инал Ардзинба заявил, что 57-й раунд Женевских дискуссий «в одностороннем порядке» отменен Евросоюзом, ООН и ОБСЕ. Он добавил, что «подобные действия Сопредседателей носят ангажированный характер и препятствуют работе этого важного международного формата переговоров и создают дополнительные угрозы для стабильности и безопасности в нашем регионе».



Заявление опубликовал также и МИД России, отметив, что перенос встречи без консультаций является «абсолютно искусственным». В итоге российская сторона сочла запланированную на 3 февраля встречу с сопредседателями неприемлемой и отметила, что ее позицию разделяют «абхазские и осетинские союзники».









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