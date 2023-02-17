В 2022 году Абхазия потреблялa половину импортируемой в Грузию электроэнергии

17.02.2023 В 2022 году импорт электроэнергии в Грузию составил 9,7% от общего объема потребления.



При этом 82,5% импорта было осуществлено из России (главным образом, для Абхазии), 9,0% из Армении и 8,4% из Азербайджана.



Абхазия получила половину электроэнергии, импортируемой в Грузию, и эту электроэнергию Россия поставляет эту электроэнергию по «специальной», значительно заниженной цене.



Согласно отчету финансовой компании Galt&Taggart, потребление электроэнергии увеличилось на 3,3% в годовом исчислении в 2022 году и составило 14,2 млрд. квт.ч. Следует отметить, что потребление увеличилось на 9,8% в первом полугодии и снизилось на 2,7% во втором полугодии. Последнее связано со снижением производства грузинского марганца, продукции металлургических и горнодобывающих компаний.



Спрос на электроэнергию в основном удовлетворялся за счет гидрогенерации, на которую приходилось 68,3% от общего объема поставок. 21,5% вырабатывается на тепловых станциях, 9, 7% - импорт.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>