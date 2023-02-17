.: Лента Новостей
  • В 2022 году Абхазия потреблялa половину импортируемой в Грузию электроэнергии
  • «Даже обсуждать эту тему – утрата нашего суверенитета» — Шамба о возможном присоединении к России
  • В Абхазию могут переселить пострадавших от землетрясения в Сирии абхазов
  • Грузия сможет получать военную помощь от США по упрощенной процедуре
  • Детям, пострадавшим от землетрясения в Сирии, предложили реабилитацию в Абхазии
  • В Абхазии изъяли 528 аппаратов по добыче криптовалют
  • Сопредседатели Женевских дискуссий посетили Тбилиси
  • На абхазский майнинг не хватает даже российского электричества
  • В Абхазии подал в отставку и.о. главы «Черноморэнерго»
  • С 1 февраля в Абхазии вводят новый график отключения электричества

    •
     
    В 2022 году Абхазия потреблялa половину импортируемой в Грузию электроэнергии
    17.02.2023
    В 2022 году импорт электроэнергии в Грузию составил 9,7% от общего объема потребления.

    При этом 82,5% импорта было осуществлено из России (главным образом, для Абхазии), 9,0% из Армении и 8,4% из Азербайджана.

    Абхазия получила половину электроэнергии, импортируемой в Грузию, и эту электроэнергию Россия поставляет эту электроэнергию по «специальной», значительно заниженной цене.

    Согласно отчету финансовой компании Galt&Taggart, потребление электроэнергии увеличилось на 3,3% в годовом исчислении в 2022 году и составило 14,2 млрд. квт.ч. Следует отметить, что потребление увеличилось на 9,8% в первом полугодии и снизилось на 2,7% во втором полугодии. Последнее связано со снижением производства грузинского марганца, продукции металлургических и горнодобывающих компаний.

    Спрос на электроэнергию в основном удовлетворялся за счет гидрогенерации, на которую приходилось 68,3% от общего объема поставок. 21,5% вырабатывается на тепловых станциях, 9, 7% - импорт.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия